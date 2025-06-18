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Лига конференций
18 июня 2025, 10:18 | Обновлено 18 июня 2025, 10:28
939
2

УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья и Александрии в ЛК

Жеребьевка второго раунда Лиги конференций состоится 18 июня в 15:00 по киевскому времени

18 июня 2025, 10:18 | Обновлено 18 июня 2025, 10:28
939
2
УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья и Александрии в ЛК
ФК Александрия

18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Соперников узнают украинские клубы, стартующие с этого раунда – «Александрия», вице-чемпион Украины, и житомирское «Полесье», занявшее четвертое место в УПЛ.

«Александрия» и «Полесье» имеют статус несеяных. Возможные их соперники – сеяные в этом раунде Q2. Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы, поэтому возможное кол-во соперников для украинских команд сократилось.

Потенциальные соперники «Александрии» в Q2 Лиги конференций:

  • Хайдук (Хорватия)
  • Марибор (Словения)
  • АЕК Афины (Греция)
  • ДАК 1904 (Словакия)
  • Проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

Потенциальные соперники житомирского «Полесья» в Q2 Лиги конференций:

  • Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Аустрия Вена (Австрия)
  • Арарат-Армения (Армения)
  • Академия Пушкаша (Венгрия)
  • Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцегоина) – Санта-Колома (Андорра)

Потенциальные соперники Шахтера (в случае проигрыша Ильвесу) у Q2 Лиги конференций:

  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Брондбю (Дания)
  • Викинг (Норвегия)
  • победитель пары Валюр (Исландия) – Флора Таллин (Эстония)
  • победитель пары Ларн (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия)

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.

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Николай Титюк Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Victor673256ua
У Полісся ще може бути варіант, а от з Олександрією мабуть попрощаємося ще в першому раунді
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+1
a.fedorenko1953
А який у Полісся варіант - С.Колома?
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-1
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