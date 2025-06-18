УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья и Александрии в ЛК
Жеребьевка второго раунда Лиги конференций состоится 18 июня в 15:00 по киевскому времени
18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Соперников узнают украинские клубы, стартующие с этого раунда – «Александрия», вице-чемпион Украины, и житомирское «Полесье», занявшее четвертое место в УПЛ.
«Александрия» и «Полесье» имеют статус несеяных. Возможные их соперники – сеяные в этом раунде Q2. Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы, поэтому возможное кол-во соперников для украинских команд сократилось.
Потенциальные соперники «Александрии» в Q2 Лиги конференций:
- Хайдук (Хорватия)
- Марибор (Словения)
- АЕК Афины (Греция)
- ДАК 1904 (Словакия)
- Проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
Потенциальные соперники житомирского «Полесья» в Q2 Лиги конференций:
- Маккаби Хайфа (Израиль)
- Аустрия Вена (Австрия)
- Арарат-Армения (Армения)
- Академия Пушкаша (Венгрия)
- Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцегоина) – Санта-Колома (Андорра)
Потенциальные соперники Шахтера (в случае проигрыша Ильвесу) у Q2 Лиги конференций:
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Брондбю (Дания)
- Викинг (Норвегия)
- победитель пары Валюр (Исландия) – Флора Таллин (Эстония)
- победитель пары Ларн (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия)
Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер молодежной и Олимпийской сборной Украины высказался о матче Нидерланды – Украина
Мэделин Райт напомнила о себе