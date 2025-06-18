УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья и Александрии в ЛК

18 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Соперников узнают украинские клубы, стартующие с этого раунда – «Александрия», вице-чемпион Украины, и житомирское «Полесье», занявшее четвертое место в УПЛ.

«Александрия» и «Полесье» имеют статус несеяных. Возможные их соперники – сеяные в этом раунде Q2. Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы, поэтому возможное кол-во соперников для украинских команд сократилось.

Потенциальные соперники «Александрии» в Q2 Лиги конференций:

Хайдук (Хорватия)

Марибор (Словения)

АЕК Афины (Греция)

ДАК 1904 (Словакия)

Проигравший в паре АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

Потенциальные соперники житомирского «Полесья» в Q2 Лиги конференций:

Маккаби Хайфа (Израиль)

Аустрия Вена (Австрия)

Арарат-Армения (Армения)

Академия Пушкаша (Венгрия)

Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцегоина) – Санта-Колома (Андорра)

Потенциальные соперники Шахтера (в случае проигрыша Ильвесу) у Q2 Лиги конференций:

АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Брондбю (Дания)

Викинг (Норвегия)

победитель пары Валюр (Исландия) – Флора Таллин (Эстония)

победитель пары Ларн (Северная Ирландия) – Ауда (Латвия)

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛК, а проигравшие команды попрощаются с еврокубками.