УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ
Жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 состоится 18 июня
18 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Донецкий «Шахтер», который стал обладателем Кубка Украины, узнает второго соперника в отборе Лиги Европы.
Подопечные Арды Турана сыграют во втором раунде, если успешно преодолеют барьер Q1 в виде финского «Ильвеса» из Тампере (матчи состоятся 10 и 17 июля).
Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Теперь количество возможных соперников донецкого клуба в Q2 ЛЕ сократилось до пяти.
Потенциальные соперники донецкого «Шахтера» в Q2 Лиги Европы:
- Бешикташ (Турция)
- Утрехт (Нидерланды)
- Хиберниан (Шотландия)
- Победитель пары «Спартак Трнава» (Словакия) – Хеккен (Швеция)
Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги конференций.
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