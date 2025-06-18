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Лига Европы
18 июня 2025, 09:59 | Обновлено 18 июня 2025, 10:19
845
0

УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ

Жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 состоится 18 июня

18 июня 2025, 09:59 | Обновлено 18 июня 2025, 10:19
845
0
УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine.

18 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий «Шахтер», который стал обладателем Кубка Украины, узнает второго соперника в отборе Лиги Европы.

Подопечные Арды Турана сыграют во втором раунде, если успешно преодолеют барьер Q1 в виде финского «Ильвеса» из Тампере (матчи состоятся 10 и 17 июля).

Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Теперь количество возможных соперников донецкого клуба в Q2 ЛЕ сократилось до пяти.

Потенциальные соперники донецкого «Шахтера» в Q2 Лиги Европы:

  • Бешикташ (Турция)
  • Утрехт (Нидерланды)
  • Хиберниан (Шотландия)
  • Победитель пары «Спартак Трнава» (Словакия) – Хеккен (Швеция)

Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги конференций.

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Лига Европы жеребьевка жеребьевка Лиги Европы Шахтер Донецк Бешикташ Утрехт Хиберниан (Шотландия) Спартак Трнава УЕФА Хеккен
Николай Титюк Источник: УЕФА
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