УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ

18 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий «Шахтер», который стал обладателем Кубка Украины, узнает второго соперника в отборе Лиги Европы.

Подопечные Арды Турана сыграют во втором раунде, если успешно преодолеют барьер Q1 в виде финского «Ильвеса» из Тампере (матчи состоятся 10 и 17 июля).

Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Теперь количество возможных соперников донецкого клуба в Q2 ЛЕ сократилось до пяти.

Потенциальные соперники донецкого «Шахтера» в Q2 Лиги Европы:

Бешикташ (Турция)

Утрехт (Нидерланды)

Хиберниан (Шотландия)

Победитель пары «Спартак Трнава» (Словакия) – Хеккен (Швеция)

Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги конференций.