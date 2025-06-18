18 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер, обладатель Кубка Украины, узнает второго соперника в отборе Лиги Европы.

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Донецкая команда сыграет во 2-м раунде, если успешно преодолеет барьер Q1 в виде финского Ильвеса из Тампере (матчи 10 и 17 июля).

Шахтер имеет статус сеяного клуба. Возможные соперники донецкой команды – несеяные в этом раунде Q2. За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.

Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в Q3 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги конференций.

Жеребьевка Q2 Лиги Европы. Второй соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 июня в 14:00

Лига Европы 2025/26. Жеребьевка Q2

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