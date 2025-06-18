Тренер Интера объяснил, почему не удалось переиграть Монтеррей на КЧМ

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями после дебютного матча во главе команды в рамках клубного чемпионата мира. Итальянская команда сыграла вничью против мексиканского коллектива «Мотеррей» (1:1).

«Первый тайм был положительным: несмотря на то, что мы пропустили первыми, нам удавалось создавать сопернику проблемы благодаря нашему движению и ротациям. Во втором тайме мы несколько медленно владели мячом, хотя все же создали несколько моментов. Нам не хватило хладнокровия перед воротами. Иногда мы были уязвимы при переходе из атаки в оборону, где соперник был особенно сильным. Нам нужно было быстрее продвигать мяч вперед и действовать динамичнее, но игроки выложились полностью.

Мхитарян под нападающим? Нам нужно и дальше искать новые решения и быть готовыми к следующим матчам. Луис Энрике может сыграть лучше, но следует помнить, что он еще не полностью готов физически и провел с нами только две тренировки. Впрочем, мне понравилась его игра: у него есть характер, хорошая техника, и он смело действует в ситуациях один на один. Себастьяно Эспозито также провел солидный матч. Ему было непросто против низкого блока соперника, который часто пытался поймать нас на офсайде», – сказал Киву.