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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 09:22 |
81
0

Тренер Интера объяснил, почему не удалось переиграть Монтеррей на КЧМ

Кристиан Киву проанализировал первый матч во главе клуба

18 июня 2025, 09:22 |
81
0
Тренер Интера объяснил, почему не удалось переиграть Монтеррей на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями после дебютного матча во главе команды в рамках клубного чемпионата мира. Итальянская команда сыграла вничью против мексиканского коллектива «Мотеррей» (1:1).

«Первый тайм был положительным: несмотря на то, что мы пропустили первыми, нам удавалось создавать сопернику проблемы благодаря нашему движению и ротациям. Во втором тайме мы несколько медленно владели мячом, хотя все же создали несколько моментов. Нам не хватило хладнокровия перед воротами. Иногда мы были уязвимы при переходе из атаки в оборону, где соперник был особенно сильным. Нам нужно было быстрее продвигать мяч вперед и действовать динамичнее, но игроки выложились полностью.

Мхитарян под нападающим? Нам нужно и дальше искать новые решения и быть готовыми к следующим матчам. Луис Энрике может сыграть лучше, но следует помнить, что он еще не полностью готов физически и провел с нами только две тренировки. Впрочем, мне понравилась его игра: у него есть характер, хорошая техника, и он смело действует в ситуациях один на один. Себастьяно Эспозито также провел солидный матч. Ему было непросто против низкого блока соперника, который часто пытался поймать нас на офсайде», – сказал Киву.

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Интер Милан Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу Кристиан Киву
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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