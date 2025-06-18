Тренер Интера объяснил, почему не удалось переиграть Монтеррей на КЧМ
Кристиан Киву проанализировал первый матч во главе клуба
Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями после дебютного матча во главе команды в рамках клубного чемпионата мира. Итальянская команда сыграла вничью против мексиканского коллектива «Мотеррей» (1:1).
«Первый тайм был положительным: несмотря на то, что мы пропустили первыми, нам удавалось создавать сопернику проблемы благодаря нашему движению и ротациям. Во втором тайме мы несколько медленно владели мячом, хотя все же создали несколько моментов. Нам не хватило хладнокровия перед воротами. Иногда мы были уязвимы при переходе из атаки в оборону, где соперник был особенно сильным. Нам нужно было быстрее продвигать мяч вперед и действовать динамичнее, но игроки выложились полностью.
Мхитарян под нападающим? Нам нужно и дальше искать новые решения и быть готовыми к следующим матчам. Луис Энрике может сыграть лучше, но следует помнить, что он еще не полностью готов физически и провел с нами только две тренировки. Впрочем, мне понравилась его игра: у него есть характер, хорошая техника, и он смело действует в ситуациях один на один. Себастьяно Эспозито также провел солидный матч. Ему было непросто против низкого блока соперника, который часто пытался поймать нас на офсайде», – сказал Киву.
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