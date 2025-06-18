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  4. Забивной легионер. Металлист 1925 назвал лучшего игрока в сезоне 2024/25
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 08:40 | Обновлено 18 июня 2025, 08:41
331
0

Забивной легионер. Металлист 1925 назвал лучшего игрока в сезоне 2024/25

Ари Моура получил самое большое количество голосов от фанатов

18 июня 2025, 08:40 | Обновлено 18 июня 2025, 08:41
331
0
Забивной легионер. Металлист 1925 назвал лучшего игрока в сезоне 2024/25
ФК Металлист 1925. Ари Моура

Харьковский клуб «Металлист 1925», которому удалось вернуться в УПЛ, подвел итоги сезона 2024/25.

Согласно голосованию фанатов, «Металлист 1925» признал вингера Ари Моуру лучшим футболистом клуба в прошлом сезоне. Бразилец получил от болельщиков 60.3% голосов.

Вторую строчку в рейтинге занял Эрмира Рашица (10.3% голосов), третьим стал Владлен Юрченко (5.6%)

Моура отыграл 26 поединков в сезоне 2024/25, оформив 15 голов и одну результативную передачу.

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Металлист 1925 Ари Моура чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
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