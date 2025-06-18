Украина. Премьер лига18 июня 2025, 08:40 | Обновлено 18 июня 2025, 08:41
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Забивной легионер. Металлист 1925 назвал лучшего игрока в сезоне 2024/25
Ари Моура получил самое большое количество голосов от фанатов
18 июня 2025, 08:40 | Обновлено 18 июня 2025, 08:41
331
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Харьковский клуб «Металлист 1925», которому удалось вернуться в УПЛ, подвел итоги сезона 2024/25.
Согласно голосованию фанатов, «Металлист 1925» признал вингера Ари Моуру лучшим футболистом клуба в прошлом сезоне. Бразилец получил от болельщиков 60.3% голосов.
Вторую строчку в рейтинге занял Эрмира Рашица (10.3% голосов), третьим стал Владлен Юрченко (5.6%)
Моура отыграл 26 поединков в сезоне 2024/25, оформив 15 голов и одну результативную передачу.
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