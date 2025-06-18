Другие новости18 июня 2025, 03:01 |
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ФОТО. Отдых по-украински. Игрок Шахтера шокировал скромностью
Семья Ризнык проводит отпуск в Украине
18 июня 2025, 03:01 |
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Дарья Ризнык опубликовала милые семейные фото в Instagram.
Супруга вратаря «Шахтёра» Дмитрия Ризныка показала кадр, где они с сыном позируют на пирсе у воды.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Тёплая атмосфера вечера и искренние объятия тронули подписчиков.
Особенное внимание привлек тот факт, что пара проводит отпуск в Украине.
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