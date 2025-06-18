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18 июня 2025, 03:01 |
84
0

ФОТО. Отдых по-украински. Игрок Шахтера шокировал скромностью

Семья Ризнык проводит отпуск в Украине

18 июня 2025, 03:01 |
84
0
ФОТО. Отдых по-украински. Игрок Шахтера шокировал скромностью
Instagram. Дарина и Дмитрий Ризнык вместе с сыном

Дарья Ризнык опубликовала милые семейные фото в Instagram.

Супруга вратаря «Шахтёра» Дмитрия Ризныка показала кадр, где они с сыном позируют на пирсе у воды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Тёплая атмосфера вечера и искренние объятия тронули подписчиков.

Особенное внимание привлек тот факт, что пара проводит отпуск в Украине.

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фото lifestyle Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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