ФОТО. Отдых по-украински. Игрок Шахтера шокировал скромностью

Дарья Ризнык опубликовала милые семейные фото в Instagram.

Супруга вратаря «Шахтёра» Дмитрия Ризныка показала кадр, где они с сыном позируют на пирсе у воды.

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Тёплая атмосфера вечера и искренние объятия тронули подписчиков.

Особенное внимание привлек тот факт, что пара проводит отпуск в Украине.