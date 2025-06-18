Клубный чемпионат мира18 июня 2025, 03:34 | Обновлено 18 июня 2025, 03:43
92
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Сыграет ли Серхио Рамос? Названы стартовые составы Монтеррея и Интера
18 июня в 04:00 состоится матч первого тура клубного чемпионата мира 2025
18 июня 2025, 03:34 | Обновлено 18 июня 2025, 03:43
92
0
18 июня в 04:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Монтеррей (Мексика) и Интер (Италия) сыграют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этой группе также выступают аргентинский Ривер Плейт и Урава Ред Даймондс из Японии (3:1 в первом туре).
Знаменитый испанский защитник Серхио Рамос заявлен в стартовом составе команды Монтеррей.
Названы стартовые составы Монтеррея и Интера
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