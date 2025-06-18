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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 03:34 | Обновлено 18 июня 2025, 03:43
92
0

Сыграет ли Серхио Рамос? Названы стартовые составы Монтеррея и Интера

18 июня в 04:00 состоится матч первого тура клубного чемпионата мира 2025

18 июня 2025, 03:34 | Обновлено 18 июня 2025, 03:43
92
0
Сыграет ли Серхио Рамос? Названы стартовые составы Монтеррея и Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

18 июня в 04:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Монтеррей (Мексика) и Интер (Италия) сыграют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой группе также выступают аргентинский Ривер Плейт и Урава Ред Даймондс из Японии (3:1 в первом туре).

Знаменитый испанский защитник Серхио Рамос заявлен в стартовом составе команды Монтеррей.

Названы стартовые составы Монтеррея и Интера

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Интер Милан Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу Серхио Рамос стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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