Сыграет ли Серхио Рамос? Названы стартовые составы Монтеррея и Интера

18 июня в 04:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Монтеррей (Мексика) и Интер (Италия) сыграют на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена.

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В этой группе также выступают аргентинский Ривер Плейт и Урава Ред Даймондс из Японии (3:1 в первом туре).

Знаменитый испанский защитник Серхио Рамос заявлен в стартовом составе команды Монтеррей.

Названы стартовые составы Монтеррея и Интера