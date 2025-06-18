18 июня в 19:00 на стадионе Татран в Прешове состоится матч третьего тура молодежного Евро-2025.

В решающем поединке группы D встретятся сборные Нидерландов U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды соревнуются за путевку в четвертьфинал, куда выходят по два лучших коллектива из каждого квартета.

В первом туре Украина уступила Данию (2:3), а Нидерланды сыграли вничью с Финляндией (2:2). Во втором туре сине-желтые одержали победу над финнами (2:0), а датчане обыграли Нидерланды (2:1).

Дания уже гарантировала себе первое место с 6 очками. Украина идет второй (3 пункта), Нидерланды и Финляндия имеют по 1 баллу.

Команде Уная Мельгосы достаточно не проиграть в последнем туре, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.

Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы D

Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Нидерланды U-21– Украина U-21

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.