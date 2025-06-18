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Молодежные турниры
18 июня 2025, 03:14 | Обновлено 18 июня 2025, 03:20
53
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Нидерланды U-21– Украина U-21

18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура молодежного чемпионата Европы

18 июня 2025, 03:14 | Обновлено 18 июня 2025, 03:20
53
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Нидерланды U-21– Украина U-21
Коллаж Sport.ua

18 июня в 19:00 на стадионе Татран в Прешове состоится матч третьего тура молодежного Евро-2025.

В решающем поединке группы D встретятся сборные Нидерландов U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды соревнуются за путевку в четвертьфинал, куда выходят по два лучших коллектива из каждого квартета.

В первом туре Украина уступила Данию (2:3), а Нидерланды сыграли вничью с Финляндией (2:2). Во втором туре сине-желтые одержали победу над финнами (2:0), а датчане обыграли Нидерланды (2:1).

Дания уже гарантировала себе первое место с 6 очками. Украина идет второй (3 пункта), Нидерланды и Финляндия имеют по 1 баллу.

Команде Уная Мельгосы достаточно не проиграть в последнем туре, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.

Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы D

Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Нидерланды U-21– Украина U-21

Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.

Нидерланды U-21 – Украина U-21
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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