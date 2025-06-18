Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Нидерланды U-21– Украина U-21
18 июня в 19:00 пройдет матч 3-го тура молодежного чемпионата Европы
18 июня в 19:00 на стадионе Татран в Прешове состоится матч третьего тура молодежного Евро-2025.
В решающем поединке группы D встретятся сборные Нидерландов U-21 и Украины U-21.
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Обе команды соревнуются за путевку в четвертьфинал, куда выходят по два лучших коллектива из каждого квартета.
В первом туре Украина уступила Данию (2:3), а Нидерланды сыграли вничью с Финляндией (2:2). Во втором туре сине-желтые одержали победу над финнами (2:0), а датчане обыграли Нидерланды (2:1).
Дания уже гарантировала себе первое место с 6 очками. Украина идет второй (3 пункта), Нидерланды и Финляндия имеют по 1 баллу.
Команде Уная Мельгосы достаточно не проиграть в последнем туре, чтобы обеспечить себе место в плей-офф.
Евро-2025 U-21. Турнирная таблица группы D
Где смотреть онлайн матч Евро-2025 U-21 Нидерланды U-21– Украина U-21
Видеотрансляцию матчей турнира проводят Суспільне Спорт и MEGOGO.
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