18 июня в 01:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Ульсан ХД (Южная Корея) и Мамелоди Сандаунз (ЮАР) сыграют на стадионе Inter&Co в Орландо.

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В этом квартете также играют Боруссия Дортмунд и бразильский Флуминенсе (0:0 в матче первого тура).

Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз объявили стартовые составы на игру КЧМ