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Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 00:43 | Обновлено 18 июня 2025, 01:27
122
0

Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз объявили стартовые составы на игру КЧМ

18 июня в 01:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025

18 июня 2025, 00:43 | Обновлено 18 июня 2025, 01:27
122
0
Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз объявили стартовые составы на игру КЧМ
ФК Мамелоди Сандаунз

18 июня в 01:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Ульсан ХД (Южная Корея) и Мамелоди Сандаунз (ЮАР) сыграют на стадионе Inter&Co в Орландо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом квартете также играют Боруссия Дортмунд и бразильский Флуминенсе (0:0 в матче первого тура).

Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз объявили стартовые составы на игру КЧМ

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Мамелоди Сандаунз Ульсан ХД клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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