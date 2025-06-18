Клубный чемпионат мира18 июня 2025, 00:43 | Обновлено 18 июня 2025, 01:27
122
0
Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз объявили стартовые составы на игру КЧМ
18 июня в 01:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025
18 июня 2025, 00:43 | Обновлено 18 июня 2025, 01:27
122
0
18 июня в 01:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Ульсан ХД (Южная Корея) и Мамелоди Сандаунз (ЮАР) сыграют на стадионе Inter&Co в Орландо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этом квартете также играют Боруссия Дортмунд и бразильский Флуминенсе (0:0 в матче первого тура).
Читайте также:Ульсан – Мамелоди Сандаунз. Прогноз и анонс на матч КЧМ
Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз объявили стартовые составы на игру КЧМ
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