«Посмотрим, что предложит рынок». Гасперини впервые высказался о Довбике
Новый главный тренер Ромы дал пресс-конференцию
На первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопросы одного из журналистов,
Представитель прессы спросил: смогут ли украинец Артем Довбик и англичанин Темми Абрахам «взорваться» под его руководством, как это ранее сделали Диего Милито в Дженоа и Матео Ретеги в Аталанте.
«Эти нападавшие уже были сильными. Я просто вытащил из них лучше всего. Если команда правильно интерпретирует игру, нападающие тоже выиграют от этого.
Теперь давайте подумаем о том, что у нас есть, и о хорошей базе, с которой мы начинаем. Затем, если потребуется, мы посмотрим, что предложит рынок», – цитирует Гасперини radioradio.it.
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