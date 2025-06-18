«Посмотрим, что предложит рынок». Гасперини впервые высказался о Довбике

На первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопросы одного из журналистов,

Представитель прессы спросил: смогут ли украинец Артем Довбик и англичанин Темми Абрахам «взорваться» под его руководством, как это ранее сделали Диего Милито в Дженоа и Матео Ретеги в Аталанте.

«Эти нападавшие уже были сильными. Я просто вытащил из них лучше всего. Если команда правильно интерпретирует игру, нападающие тоже выиграют от этого.

Теперь давайте подумаем о том, что у нас есть, и о хорошей базе, с которой мы начинаем. Затем, если потребуется, мы посмотрим, что предложит рынок», – цитирует Гасперини radioradio.it.