В Реале определились с будущим Лунина в клубе

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин провел встречу с руководством и тренерским штабом королевского клуба, во время которой сообщил, что останется в команде.

По информации испанских СМИ, «Реал» положительно оценил решение Лунина. Руководство и тренерский штаб «бланкос» полностью доверяют Андрею. Идея «Реала» заключается в том, что именно Лунин должен стать преемником Тибо Куртуа, когда тот покинет клуб.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.