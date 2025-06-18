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Испания
18 июня 2025, 23:49 | Обновлено 18 июня 2025, 23:57
920
1

В Реале определились с будущим Лунина в клубе

Андрей должен стать преемником бельгийца

18 июня 2025, 23:49 | Обновлено 18 июня 2025, 23:57
920
1
В Реале определились с будущим Лунина в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин провел встречу с руководством и тренерским штабом королевского клуба, во время которой сообщил, что останется в команде.

По информации испанских СМИ, «Реал» положительно оценил решение Лунина. Руководство и тренерский штаб «бланкос» полностью доверяют Андрею. Идея «Реала» заключается в том, что именно Лунин должен стать преемником Тибо Куртуа, когда тот покинет клуб.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Такий стан справ вигідний обом сторонам. Тож Лунін буде запасним, а у Реала не болітиме голова, ким замінити Куртуа на випадок травми
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