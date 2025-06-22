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22 июня 2025, 00:48 |
890
0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»

Победитель Лиги чемпионов – о Месси

22 июня 2025, 00:48 |
890
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Победитель Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» грузин Хвича Кварацхелия рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом за всю историю.

«Криштиану Роналду или Лионель Месси? Мне очень нравится Роналду, но я вынужден назвать Месси – этот футболист с другой планеты», – сказал Кварацхелия.

Ранее бывший тренер «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал величайшего футболиста, которого видел в своей жизни. Клопп выделил восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

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Хвича Кварацхелия Лионель Месси Криштиану Роналду ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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