Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»

Победитель Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» грузин Хвича Кварацхелия рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом за всю историю.

«Криштиану Роналду или Лионель Месси? Мне очень нравится Роналду, но я вынужден назвать Месси – этот футболист с другой планеты», – сказал Кварацхелия.

Ранее бывший тренер «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал величайшего футболиста, которого видел в своей жизни. Клопп выделил восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.