Другие новости22 июня 2025, 00:48 |
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Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Победитель Лиги чемпионов – о Месси
22 июня 2025, 00:48 |
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Победитель Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» грузин Хвича Кварацхелия рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом за всю историю.
«Криштиану Роналду или Лионель Месси? Мне очень нравится Роналду, но я вынужден назвать Месси – этот футболист с другой планеты», – сказал Кварацхелия.
Ранее бывший тренер «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал величайшего футболиста, которого видел в своей жизни. Клопп выделил восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.
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