Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»

Бывший тренер «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал величайшего футболиста, которого видел в своей жизни. Клопп выделил восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

«Величайшим футболистом, которого я видел в своей жизни, был Лионель Месси. То, как он играет в футбол в этом возрасте, должно дать нам всем намек на то, как долго футболисты могут выступать на высшем уровне. Приятно наблюдать за ним», — сказал Клопп.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.