«Он испугался». Стало известно, почему Хуанде Рамос покинул Днепр

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, почему в свое время испанский тренер Хуанде Рамос покинул ФК «Днепр».

«Он не был против остаться, но сильно против была его жена. У Рамоса закончился контракт и как раз произошла аннексия Крыма, начиналась война на Донбассе. Рамос этого испугался, а еще больше – его жена, хотя условия в ФК Днепр его полностью устраивали», – сказал Фридман.

Ранее Фридман прокомментировал иск донецкого «Шахтера» в Хозяйственный суд Днепропетровской области.