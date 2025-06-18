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  4. «Он испугался». Стало известно, почему Хуанде Рамос покинул Днепр
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 19:42 |
589
1

«Он испугался». Стало известно, почему Хуанде Рамос покинул Днепр

Фридман рассказал, что причиной этого стала война

18 июня 2025, 19:42 |
589
1
«Он испугался». Стало известно, почему Хуанде Рамос покинул Днепр
ФК Днепр. Хуанде Рамос

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, почему в свое время испанский тренер Хуанде Рамос покинул ФК «Днепр».

«Он не был против остаться, но сильно против была его жена. У Рамоса закончился контракт и как раз произошла аннексия Крыма, начиналась война на Донбассе. Рамос этого испугался, а еще больше – его жена, хотя условия в ФК Днепр его полностью устраивали», – сказал Фридман.

Ранее Фридман прокомментировал иск донецкого «Шахтера» в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

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Хуанде Рамос Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вячеслав Фридман
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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Комментарии 1
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sashav2007
А може тому що, Беня гроші перестав платити? От вже ці жиди..
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