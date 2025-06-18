«Он испугался». Стало известно, почему Хуанде Рамос покинул Днепр
Фридман рассказал, что причиной этого стала война
Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, почему в свое время испанский тренер Хуанде Рамос покинул ФК «Днепр».
«Он не был против остаться, но сильно против была его жена. У Рамоса закончился контракт и как раз произошла аннексия Крыма, начиналась война на Донбассе. Рамос этого испугался, а еще больше – его жена, хотя условия в ФК Днепр его полностью устраивали», – сказал Фридман.
Ранее Фридман прокомментировал иск донецкого «Шахтера» в Хозяйственный суд Днепропетровской области.
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