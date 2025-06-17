Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Пять или шесть дней молчал». Мартинес впервые прокомментировал фиаско в ЛЧ
Лига чемпионов
17 июня 2025, 21:46 | Обновлено 17 июня 2025, 21:48
608
0

«Пять или шесть дней молчал». Мартинес впервые прокомментировал фиаско в ЛЧ

Лаутаро поделился своими эмоциями после матча с ПСЖ

17 июня 2025, 21:46 | Обновлено 17 июня 2025, 21:48
608
0
«Пять или шесть дней молчал». Мартинес впервые прокомментировал фиаско в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес впервые за долгое время рассказал о своих чувствах после проигранного финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ (0:5).

«Я был расстроен, мне было трудно понять причины. Пять или шесть дней я не мог заговорить. В тот вечер ничего не получалось, а они сделали все: мы не были собой, мы не были командой. Это футбол. И теперь мы должны идти дальше – другого варианта нет, хотя это навсегда останется в моей голове.

Жаль, что не удалось поднять ни одного трофея в этом сезоне. Но, оглядываясь назад, не могу сказать, что кампания была неудачной. И это должно мотивировать нас начать всё сначала с тем же желанием, как всегда. Мы – «Интер», зрелая команда. Мы хотим сыграть этот клубный чемпионат мира со всеми нашими силами. И я хочу отдать всю свою энергию, чтобы помочь команде. Назад пути нет.

Я поговорил с партнерами. Попросил их быть сильными ментально, объяснил, что нужно сделать последнее усилие перед отпуском - пройти последний участок пути, чтобы продолжать расти», – сказал Лаутаро.

Напомним, что «Интер» 18 июня стартует в клубном чемпионате мира, где сыграет поединок первого тура против клуба «Монтеррей».

По теме:
Монтеррей – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легенда Динамо удивил мнением о трансфере Забарного в ПСЖ
Журналист BBC объяснил, почему ПСЖ так активно хочет купить Забарного
Интер Милан ПСЖ Лаутаро Мартинес Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ
Футбол | 17 июня 2025, 20:47 1
«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ
«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ

Команда Арды Турана получила первого соперника в еврокубках

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17 июня 2025, 17:14 12
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций

Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Футбол | 17.06.2025, 07:37
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Футбол | 17.06.2025, 14:50
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
ЛЕ: Бывший форвард Шахтера дает 80% на проход команды в следующий раунд
Футбол | 17.06.2025, 18:36
ЛЕ: Бывший форвард Шахтера дает 80% на проход команды в следующий раунд
ЛЕ: Бывший форвард Шахтера дает 80% на проход команды в следующий раунд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 110
Футбол
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
15.06.2025, 16:38 3
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он сдастся, понадобится 5-6 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он сдастся, понадобится 5-6 раундов»
16.06.2025, 03:29
Бокс
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем