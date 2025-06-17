«Пять или шесть дней молчал». Мартинес впервые прокомментировал фиаско в ЛЧ

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес впервые за долгое время рассказал о своих чувствах после проигранного финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ (0:5).

«Я был расстроен, мне было трудно понять причины. Пять или шесть дней я не мог заговорить. В тот вечер ничего не получалось, а они сделали все: мы не были собой, мы не были командой. Это футбол. И теперь мы должны идти дальше – другого варианта нет, хотя это навсегда останется в моей голове.

Жаль, что не удалось поднять ни одного трофея в этом сезоне. Но, оглядываясь назад, не могу сказать, что кампания была неудачной. И это должно мотивировать нас начать всё сначала с тем же желанием, как всегда. Мы – «Интер», зрелая команда. Мы хотим сыграть этот клубный чемпионат мира со всеми нашими силами. И я хочу отдать всю свою энергию, чтобы помочь команде. Назад пути нет.

Я поговорил с партнерами. Попросил их быть сильными ментально, объяснил, что нужно сделать последнее усилие перед отпуском - пройти последний участок пути, чтобы продолжать расти», – сказал Лаутаро.

Напомним, что «Интер» 18 июня стартует в клубном чемпионате мира, где сыграет поединок первого тура против клуба «Монтеррей».