Легенда Динамо удивил мнением о трансфере Забарного в ПСЖ

Бывший игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился мнением о возможном трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Честно говоря, я хочу, чтобы Забарный остался в английской Премьер-лиге. Мне кажется, что это будет лучше для него. Думаю, к Илье должен быть интерес со стороны хороших клубов АПЛ. Однако решать только ему».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.