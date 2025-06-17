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  4. Легенда Динамо удивил мнением о трансфере Забарного в ПСЖ
Франция
17 июня 2025, 20:28 |
1507
1

Легенда Динамо удивил мнением о трансфере Забарного в ПСЖ

Алексей Михайличенко хотел бы, чтобы Илья остался в АПЛ

17 июня 2025, 20:28 |
1507
1
Легенда Динамо удивил мнением о трансфере Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший игрок киевского «Динамо» Алексей Михайличенко поделился мнением о возможном трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Честно говоря, я хочу, чтобы Забарный остался в английской Премьер-лиге. Мне кажется, что это будет лучше для него. Думаю, к Илье должен быть интерес со стороны хороших клубов АПЛ. Однако решать только ему».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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Алексей Михайличенко трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Boodya
Кого здивував? Всі алекватні розуміють, що ПСЖ і Ліга 1 не для нього, для нього найкраше це АПЛ.
Але вирішувати це точно не нам (але я, як вболівальник взагалі не хотів би його в ПСЖ)
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