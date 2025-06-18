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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 22:55 |
778
0

Известно, кто был любимым футболистом Коломойского в Днепре

Экс-владелец днепрян был в восторге от Олега Венглинского и Евгения Селезнева

18 июня 2025, 22:55 |
778
0
Известно, кто был любимым футболистом Коломойского в Днепре
ФК Днепр. Игорь Коломойский

Вячеслав Фридман рассказал, какие футболисты больше всего нравились экс-владельцу «Днепра» Игорю Коломойскому.

«В более ранние годы – это был Олег Венглинский. Игорь Валерьевич его просто обожал и очень расстроился, когда он ушел. Зря, он перешел в греческий АЕК, да он и сам это понимает. Кучеревский его называл «золотым мальчиком». Он и Рыкун в то время разрывали всю Украину.

После Венглинского любимцем Игоря Валерьевича был Селезнев. Он его при мне уговаривал вернуться из Шахтера. Коломойскому импонируют забивные футболисты», – сказал Фридман.

Ранее Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему до сих пор должен Коломойский.

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Игорь Коломойский Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Селезнев Олег Венглинский
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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