Известно, кто был любимым футболистом Коломойского в Днепре

Вячеслав Фридман рассказал, какие футболисты больше всего нравились экс-владельцу «Днепра» Игорю Коломойскому.

«В более ранние годы – это был Олег Венглинский. Игорь Валерьевич его просто обожал и очень расстроился, когда он ушел. Зря, он перешел в греческий АЕК, да он и сам это понимает. Кучеревский его называл «золотым мальчиком». Он и Рыкун в то время разрывали всю Украину.

После Венглинского любимцем Игоря Валерьевича был Селезнев. Он его при мне уговаривал вернуться из Шахтера. Коломойскому импонируют забивные футболисты», – сказал Фридман.

Ранее Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему до сих пор должен Коломойский.