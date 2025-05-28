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  4. Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 06:11 |
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0

Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский

Артему задолжал его бывший клуб Днепр

28 мая 2025, 06:11 |
502
0
Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Бывший лидер «Днепра» Артем Федецкий назвал сумму, которую ему задолжал бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский.

«Если посчитать с премиальными, то я думаю где-то плюс-минус миллион, может немножко больше. Нет, я не подавал в суд. Да, конечно, миллион евро сейчас бы не помешал, было бы не плохо. Но не видел в том особого смысла и как-то, знаете, не все измеряется деньгами.

Замечательный период, эмоции, отношение каждого футболиста и членов тренерского штаба. Это действительно было что-то особенное. А подавать в суд и судиться с Коломойским, не видел в этом никакого смысла», – отметил Федецкий.

Ранее Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию.

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Днепр Артем Федецкий Игорь Коломойский
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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