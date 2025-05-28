Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский
Артему задолжал его бывший клуб Днепр
Бывший лидер «Днепра» Артем Федецкий назвал сумму, которую ему задолжал бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский.
«Если посчитать с премиальными, то я думаю где-то плюс-минус миллион, может немножко больше. Нет, я не подавал в суд. Да, конечно, миллион евро сейчас бы не помешал, было бы не плохо. Но не видел в том особого смысла и как-то, знаете, не все измеряется деньгами.
Замечательный период, эмоции, отношение каждого футболиста и членов тренерского штаба. Это действительно было что-то особенное. А подавать в суд и судиться с Коломойским, не видел в этом никакого смысла», – отметил Федецкий.
Ранее Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию.
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