Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский

Бывший лидер «Днепра» Артем Федецкий назвал сумму, которую ему задолжал бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский.

«Если посчитать с премиальными, то я думаю где-то плюс-минус миллион, может немножко больше. Нет, я не подавал в суд. Да, конечно, миллион евро сейчас бы не помешал, было бы не плохо. Но не видел в том особого смысла и как-то, знаете, не все измеряется деньгами.

Замечательный период, эмоции, отношение каждого футболиста и членов тренерского штаба. Это действительно было что-то особенное. А подавать в суд и судиться с Коломойским, не видел в этом никакого смысла», – отметил Федецкий.

Ранее Федецкий одним словом отреагировал на приезд Тотти в россию.