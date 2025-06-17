«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ
Команда Арды Турана получила первого соперника в еврокубках
Во вторник, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Своего соперника узнал донецкий «Шахтер».
Чтобы выйти в основной этап Лиги Европы «Шахтеру» предстоит пройти четыре раунда квалификации. В первом из них «гоhняки» сыграют с финским клубом «Ильвес Тампере». Матчи раунда Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.
Прошлый чемпионат Финляндии «Ильвес Тампере» завершил на втором месте. Также в активе команды чемпионский титул в 1983 году.
Болельщики надеются на уверенную победу. Но призывают избегать недооценки соперника.
Chernomorsky: Финляндию никогда нельзя недооценивать, будут упираться, особенно дома.
A S: Неплохая команда, будет интересно.
illia: У финнов сейчас сезон, у них межсезонья нет. Они будут на лучшем ходу. Такое себе(
Vladyslav Sribniak: Команда не прям дно, в прошлом сезоне вот Аустрию проходили. По физике там должен быть полный порядок, потому что у финнов разгар сезона. Надо проходить. Если не будет недооценки – так и будет.
Максим: Бондарь дороже Ильвеса этого.
Дмитро: Больше 10 лет не видел как Шахтер проходит квалификацию.
Xiorc: Лол, там общая стоимость команды меньше стоимости проданого Сикана)) Ждем 10-0, как Бавария – Окленд)
Андрій: Знать надо то, что соперник слабее нас по уровню, и побеждать их надо обязательно.
Alex: Короче, если выиграем не со счетом минимум 5:0 6:0 это провал.
Anatolii Chyzh: Что его состав стоит, как бутса Судакова, но он все равно создаст нам проблемы.
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