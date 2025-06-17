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  4. «Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ
Лига Европы
17 июня 2025, 20:47 |
672
0

«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ

Команда Арды Турана получила первого соперника в еврокубках

17 июня 2025, 20:47 |
672
0
«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ
ФК Шахтер

Во вторник, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26. Своего соперника узнал донецкий «Шахтер».

Чтобы выйти в основной этап Лиги Европы «Шахтеру» предстоит пройти четыре раунда квалификации. В первом из них «гоhняки» сыграют с финским клубом «Ильвес Тампере». Матчи раунда Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.

Прошлый чемпионат Финляндии «Ильвес Тампере» завершил на втором месте. Также в активе команды чемпионский титул в 1983 году.

Болельщики надеются на уверенную победу. Но призывают избегать недооценки соперника.

Chernomorsky: Финляндию никогда нельзя недооценивать, будут упираться, особенно дома.

A S: Неплохая команда, будет интересно.

illia: У финнов сейчас сезон, у них межсезонья нет. Они будут на лучшем ходу. Такое себе(

Vladyslav Sribniak: Команда не прям дно, в прошлом сезоне вот Аустрию проходили. По физике там должен быть полный порядок, потому что у финнов разгар сезона. Надо проходить. Если не будет недооценки – так и будет.

Максим: Бондарь дороже Ильвеса этого.

Дмитро: Больше 10 лет не видел как Шахтер проходит квалификацию.

Xiorc: Лол, там общая стоимость команды меньше стоимости проданого Сикана)) Ждем 10-0, как Бавария – Окленд)

Андрій: Знать надо то, что соперник слабее нас по уровню, и побеждать их надо обязательно.

Alex: Короче, если выиграем не со счетом минимум 5:0 6:0 это провал.

Anatolii Chyzh: Что его состав стоит, как бутса Судакова, но он все равно создаст нам проблемы.

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реакция болельщиков Шахтер Донецк Ильвес Тампере Лига Европы жеребьевка жеребьевка Лиги Европы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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