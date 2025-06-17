ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал оформил трансфер молодого испанского вингера
Альберто Морейро покинул «Лас-Пальмас» и присоединился к новому клубу
Испанский клуб «Вильярреал» официально оформил переход 21-летнего вингера «Лас-Пальмаса» Альберто Морейро.
Футболист подписал контракт с новым клубом на пять сезонов – до лета 2030 года. По информации портала Transfermart, трансфер игрока обошелся «Вильярреалу» в 25 миллионов евро.
На счету вингера 147 поединков в составе «Лас-Пальмас». За время проведенное в клубе Морейро оформил 13 голов и 14 ассистов.
Напомним, что «Вильярреал» занял пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, поэтому коллектив будет участвовать в Лиге чемпионов.
𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐌𝐨𝐥𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞𝐭 💛— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 17, 2025
Primera incorporación de cara a la próxima temporada 2025/26 🤩
Se vincula al Submarino hasta 2030 🤝🏻
Benvingut, Moleiro!
𝐃𝐞𝐥 𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐚𝐥 𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐨 💛 pic.twitter.com/2zmJuaqhm2— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 17, 2025
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