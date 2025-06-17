ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал оформил трансфер молодого испанского вингера

Испанский клуб «Вильярреал» официально оформил переход 21-летнего вингера «Лас-Пальмаса» Альберто Морейро.

Футболист подписал контракт с новым клубом на пять сезонов – до лета 2030 года. По информации портала Transfermart, трансфер игрока обошелся «Вильярреалу» в 25 миллионов евро.

На счету вингера 147 поединков в составе «Лас-Пальмас». За время проведенное в клубе Морейро оформил 13 голов и 14 ассистов.

Напомним, что «Вильярреал» занял пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, поэтому коллектив будет участвовать в Лиге чемпионов.

𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐌𝐨𝐥𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞𝐭 💛



Primera incorporación de cara a la próxima temporada 2025/26 🤩



Se vincula al Submarino hasta 2030 🤝🏻



Benvingut, Moleiro! — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 17, 2025