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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал оформил трансфер молодого испанского вингера
Испания
17 июня 2025, 19:52 |
303
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал оформил трансфер молодого испанского вингера

Альберто Морейро покинул «Лас-Пальмас» и присоединился к новому клубу

17 июня 2025, 19:52 |
303
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал оформил трансфер молодого испанского вингера
IMAGO. Альберто Морейро

Испанский клуб «Вильярреал» официально оформил переход 21-летнего вингера «Лас-Пальмаса» Альберто Морейро.

Футболист подписал контракт с новым клубом на пять сезонов – до лета 2030 года. По информации портала Transfermart, трансфер игрока обошелся «Вильярреалу» в 25 миллионов евро.

На счету вингера 147 поединков в составе «Лас-Пальмас». За время проведенное в клубе Морейро оформил 13 голов и 14 ассистов.

Напомним, что «Вильярреал» занял пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, поэтому коллектив будет участвовать в Лиге чемпионов.

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Вильярреал Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: ФК Вильярреал
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