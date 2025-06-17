ЛЕ: Бывший форвард Шахтера дает 80% на проход команды в следующий раунд

Сегодня, 17 июня, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии соревнований от Украины возьмет старт донецкий «Шахтер». Подопечным Арды Турана на этой стадии соревнований предстоит встретиться с финским «Ильвес Тапмере».

Насколько сложным будет этот соперник для украинской команды сайт Sport.ua поинтересовался у бывшего нападающего «Шахтера» Виктора Грачева.

– О соперниках из этой страны мы знаем не так много, как о командах из топ чемпионатов, – сказал Грачев. – Тем не менее, финский футбол сейчас на подъеме, который в какой-то мер схож с норвежским или шведским. Сейчас «Ильвес Тампере» в своем чемпионате идет на третьем месте, при этом команда меньше всех пропустила.

Тем не менее, у горняков стоит цель – пробиться в групповой раунд Лиги Европы. В этой паре «Шахтер» – однозначный фаворит. Класс его игроков выше. Единственный момент, который меня немного беспокоит, это смена главного тренера. Новому наставнику нужно время, чтобы команда приняла все требования Арды Турана. Поэтому на победу донетчан в этом противостоянии я даю 80 процентов, а не 100.

Отметим, что горнякам предстоит пройти четыре раунда, чтобы попасть в основной этап Лиги Европы. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход команды в Лигу конференций.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Шахтер» выиграл Кубок Украины и занял третье место в чемпионате.