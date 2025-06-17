Новый поворот в ситуации Роналду. Его будущее в клубе под угрозой

Португальский нападающий Криштиану Роналду может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает издание Goal.

По информации источника, переговоры о продлении контракта между саудовским «Аль-Насром» и 40-летним футболистом оказались сложнее, чем ожидалось, но они до сих пор продолжаются.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его контракт с «Аль-Насром» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду мог перейти в «Ботафого».