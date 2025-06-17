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Саудовская Аравия
17 июня 2025, 20:21 | Обновлено 17 июня 2025, 21:11
945
0

Новый поворот в ситуации Роналду. Его будущее в клубе под угрозой

Переговоры с «Аль-Насром» о продлении контракта оказались более тяжелыми, чем ожидалось

17 июня 2025, 20:21 | Обновлено 17 июня 2025, 21:11
945
0
Новый поворот в ситуации Роналду. Его будущее в клубе под угрозой
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает издание Goal.

По информации источника, переговоры о продлении контракта между саудовским «Аль-Насром» и 40-летним футболистом оказались сложнее, чем ожидалось, но они до сих пор продолжаются.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его контракт с «Аль-Насром» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду мог перейти в «Ботафого».

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: Goal.com
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