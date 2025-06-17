Известны стартовые составы на матч Флуминенсе – Боруссия Дортмунд в КЧМ

Во вторник, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».

Встречу будет принимать «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

Флуминенсе: Фабио, Шавер, Тьяго Силва, Фрейтес, Рене, Эркулес, Нонато, Мартинелли, Ариас, Эвералдо, Каннобио.

Боруссия Дортмунд: Кобель, Зюле, Антон, Бенсебаини, Риерсон, Забитцер, Гросс, Свенссон, Брандт, Гирасси, Адееми.