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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 18:17 |
253
1

Известны стартовые составы на матч Флуминенсе – Боруссия Дортмунд в КЧМ

Команды встретятся 17 июня в 19:00 по киевскому времени

17 июня 2025, 18:17 |
253
1
Известны стартовые составы на матч Флуминенсе – Боруссия Дортмунд в КЧМ
МетЛайф Стэдиум

Во вторник, 17 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира в группе F между «Флуминенсе» и дортмундской «Боруссией».

Встречу будет принимать «МетЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

Флуминенсе: Фабио, Шавер, Тьяго Силва, Фрейтес, Рене, Эркулес, Нонато, Мартинелли, Ариас, Эвералдо, Каннобио.

Боруссия Дортмунд: Кобель, Зюле, Антон, Бенсебаини, Риерсон, Забитцер, Гросс, Свенссон, Брандт, Гирасси, Адееми.

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Боруссия Дортмунд Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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GroundUnder
Флу весьма неплох
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