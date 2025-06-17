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  4. «Будет чертовски интересно». Реакция на приход Нестеренко в Александрию
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 18:12 |
831
0

«Будет чертовски интересно». Реакция на приход Нестеренко в Александрию

«Александрия» получила нового главного тренера

17 июня 2025, 18:12 |
831
0
«Будет чертовски интересно». Реакция на приход Нестеренко в Александрию
ФК Александрия

Серебряный призер УПЛ сезона 2024/25 «Александрия» официально представил нового главного тренера. Работать с командой будет Кирилл Нестеренко.

Кирилл Нестеренко выступал за клубы «Металлург» (Донецк) и «Шяуляй» (Литва). После завершения игровой карьеры, работал тренером молодежной команды (U-21) каменской «Стали». Затем Нестеренко стал помощником главного тренера команды основы. Также, работал тренером в командах: «Шахтер» (Караганда), «Каспий» (Актау) и «Левски» (София).

Кириллу Нестеренко 33 года. Он стал самым молодым действующим тренером в УПЛ. Молодость тренера вызвала обеспокоенность болельщиков «Александрии».

olexander_14.88: Что это за Артета на минималках.

dd.kov: Очень неожиданно, но будет чертовски интересно. Удачи и терпения.

dr12reg: Как говорится: поживем – увидим.

Володимир Торчанин: Он даже круче, чем Ашур.

Макс: Надеюсь, он станет новым открытием...

Ирина: Это будет или полным провалом или великим открытием. Но будет ооочееееь интересно 🤩🤩🤩

Yaroslav: Итак подведём итоги, ЛК отлетаем оперативно за 2 игры и стабильно боремся за середину таблицы.

Bohdan: Из УПЛ не вылетят, поскольку есть «Эпицентр», «Кудровка», «Полтава», «Оболонь», «Верес». В еврокубках ничего не светит в квалификации ЛК, главное сохранить лицо и не проиграть два раза разгромно.

Mark: Да хоть Гвардиола, не будет «Александрия» уже выше пятого, этот сезон это феномен, исключение. В топ 6 попасть – успех.

Максим: Тут два варианта. Или Ашур 2.0, или Ротань 2.0.

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реакция болельщиков назначение тренера тренеры чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кирилл Нестеренко Александрия
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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