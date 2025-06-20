Барселона готова обменять Рафинью. К Ямалю может приехать звезда АПЛ

Каталонская «Барселона» находится в активном поиске нападающего.

«Сине-гранатовые» ищут игрока, который на долгосрочной основе может заменить Роберта Левандовски. «Барселона» рассматривает подписание Александра Исака из «Ньюкасла», но клуб не может потянуть стоимость игрока, которая составляет более 100 миллионов евро.

В свою очередь «сороки» интересуются лидером «Барсы» Рафиньей. Оба клуба рассматривают обмен этими игроками, который может состояться уже этим летом.

Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.