Барселона готова обменять Рафинью. К Ямалю может приехать звезда АПЛ
Исак может стать игроком каталонского клуба
Каталонская «Барселона» находится в активном поиске нападающего.
«Сине-гранатовые» ищут игрока, который на долгосрочной основе может заменить Роберта Левандовски. «Барселона» рассматривает подписание Александра Исака из «Ньюкасла», но клуб не может потянуть стоимость игрока, которая составляет более 100 миллионов евро.
В свою очередь «сороки» интересуются лидером «Барсы» Рафиньей. Оба клуба рассматривают обмен этими игроками, который может состояться уже этим летом.
Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.
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