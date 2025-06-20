Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона готова обменять Рафинью. К Ямалю может приехать звезда АПЛ
Испания
20 июня 2025, 02:31 |
48
0

Барселона готова обменять Рафинью. К Ямалю может приехать звезда АПЛ

Исак может стать игроком каталонского клуба

20 июня 2025, 02:31 |
48
0
Барселона готова обменять Рафинью. К Ямалю может приехать звезда АПЛ
football365

Каталонская «Барселона» находится в активном поиске нападающего.

«Сине-гранатовые» ищут игрока, который на долгосрочной основе может заменить Роберта Левандовски. «Барселона» рассматривает подписание Александра Исака из «Ньюкасла», но клуб не может потянуть стоимость игрока, которая составляет более 100 миллионов евро.

В свою очередь «сороки» интересуются лидером «Барсы» Рафиньей. Оба клуба рассматривают обмен этими игроками, который может состояться уже этим летом.

Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

По теме:
ВИДЕО. Ламин Ямаль встретился с Неймаром. Сыграли в футволей
ОФИЦИАЛЬНО. Боснийский ветеран прошел медобследование в Фиорентине
Наполи нацелен на подписание сербского голкипера. Идут переговоры
Роберт Левандовски Александер Исак Рафинья Диас Барселона Ньюкасл трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Бокс | 19 июня 2025, 08:50 0
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»

Жена Александра – о ракетном ударе по Киеву

«Доминирует». Трент сообщил, какой игрок его больше всего впечатлил в Реале
Футбол | 20 июня 2025, 01:37 0
«Доминирует». Трент сообщил, какой игрок его больше всего впечатлил в Реале
«Доминирует». Трент сообщил, какой игрок его больше всего впечатлил в Реале

Англичанин похвалил Дани Себальоса

Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Футбол | 19.06.2025, 10:18
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Украинский футболист Динамо не хочет возвращаться в Киев
Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека
Футбол | 19.06.2025, 17:40
Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека
Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Футбол | 19.06.2025, 14:44
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
У Реала возникли проблемы из-за Лунина и Куртуа. Решать придется Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
18.06.2025, 21:26
Футзал
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 2
Бокс
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 26
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
18.06.2025, 06:54 2
Футбол
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем