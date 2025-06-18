Гасперини принял окончательное решение относительно будущего Довбика в Роме

Новоиспеченный наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини принял решение относительно будущего нападающего сборной Украины Артема Довбика в римском клубе.

По информации портала IlRomanist, Гасперини рассчитывает на Артема – его уход этим летом маловероятен. Джан Пьеро считает Артема ключевым игроком стартового состава, но, несмотря на это, хочет осуществить трансфер еще одного нападающего для усиления конкуренции в клубе.

Целью для римлян является Никола Крстович из «Лечче» – он должен стать дублером Артема, а Элдор Шомуродов вскоре покинет клуб.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».