Были и поражения. Украинские клубы встречались с финскими в еврокубках

17 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы 2025/26.

По итогам жеребьевки донецкий «Шахтер» сыграет против финского «Ильвес Тампере».

Первая игра состоится 10 июля, а ответный матч – 17-го.

Издание Sport.ua решило вспомнить, сколько раз украинские команды встречались с финскими в еврокубках.

В сезоне 1991/92 киевское «Динамо» встречалось с хельсинским ХИКом в Лиге чемпионов. В Финляндии «динамовцы» победили со счетом 1:0. Единственным голом отметился Сергей Ковалец. В Киеве в ворота ХИКа забивали Сергей Ковалец, Юрий Мороз и Юрий Грицына (3:0).

В сезоне 2001/02 киевское ЦСКА играло против финского «Йокерита» в Кубке УЕФА. Дома столичный клуб одержал победу 2:0 (Руслан Костышин, Александр Мальцев). На выезде украинцы также победили соперника 2:0 (Сергей Закарлюка, Александр Косырин).

В сезоне 2021/22 полтавская «Ворскла» встретилась с финским КуПС. Первая игра на выезде завершилась вничью 2:2 (Ибрахим Кане, Оливье Тилль). Дома «Ворскла» уступила в овертайме 2:3 (Оливье Тилль, Александр Скляр).