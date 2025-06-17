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Лига Европы
17 июня 2025, 17:14 | Обновлено 17 июня 2025, 18:02
793
0

Были и поражения. Украинские клубы встречались с финскими в еврокубках

Донецкий «Шахтер» с финнами не встречался

17 июня 2025, 17:14 | Обновлено 17 июня 2025, 18:02
793
0
Были и поражения. Украинские клубы встречались с финскими в еврокубках
Ворскла – КуПС

17 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы 2025/26.

По итогам жеребьевки донецкий «Шахтер» сыграет против финского «Ильвес Тампере».

Первая игра состоится 10 июля, а ответный матч – 17-го.

Издание Sport.ua решило вспомнить, сколько раз украинские команды встречались с финскими в еврокубках.

В сезоне 1991/92 киевское «Динамо» встречалось с хельсинским ХИКом в Лиге чемпионов. В Финляндии «динамовцы» победили со счетом 1:0. Единственным голом отметился Сергей Ковалец. В Киеве в ворота ХИКа забивали Сергей Ковалец, Юрий Мороз и Юрий Грицына (3:0).

В сезоне 2001/02 киевское ЦСКА играло против финского «Йокерита» в Кубке УЕФА. Дома столичный клуб одержал победу 2:0 (Руслан Костышин, Александр Мальцев). На выезде украинцы также победили соперника 2:0 (Сергей Закарлюка, Александр Косырин).

В сезоне 2021/22 полтавская «Ворскла» встретилась с финским КуПС. Первая игра на выезде завершилась вничью 2:2 (Ибрахим Кане, Оливье Тилль). Дома «Ворскла» уступила в овертайме 2:3 (Оливье Тилль, Александр Скляр).

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Лига Европы Шахтер Донецк жеребьевка Лиги Европы Ильвес Тампере ХИК Хельсинки Динамо Киев ЦСКА Киев Ворскла Полтава КуПС
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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