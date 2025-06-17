Барселона получила предложение в 150 миллионов евро за суперзвезду

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский град сделал предложение в размере 150 миллионов евро за 28-летнего футболиста. В испанском гранде пока не приняли решения по судьбе игрока, но переезд бразильца в Англию вероятен, учитывая финансовые проблемы «сине-гранатовых».

В прошедшем сезоне Рафинья провел 57 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 25 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» успешно перенес операцию.