Владимир МАХАНЬКОВ: «Очень важно плодотворно провести летние сборы»

Игроки «Кривбасса» после отпуска собрались на клубной базе и готовы начать подготовку к новому сезону. Голкипер криворожского клуба Владимир Маханьков рассказал, как провел отпуск.

– Владимир, какое настроение после возвращения в Кривой Рог?

– Рабочее настроение. Рад, что наконец собираемся после отпуска. Будем начинать работу. Очень важно плодотворно провести летние сборы, чтобы как следует подготовиться к новому сезону.

– Как проводил свободное от тренировок время?

– Побывали с Твердохлебом в Киеве на переходных матчах «Металлиста 1925» с «Левым Берегом». Такая была у нас программа (улыбается). Куда же без футбола. Посмотрели борьбу за право играть в элите. Немного передохнули после напряженного сезона, и теперь беремся за работу. Ее много.