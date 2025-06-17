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  4. Владимир МАХАНЬКОВ: «Очень важно плодотворно провести летние сборы»
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 16:46 | Обновлено 17 июня 2025, 16:56
168
0

Владимир МАХАНЬКОВ: «Очень важно плодотворно провести летние сборы»

Криворожский «Кривбасс» возвращается к работе после отпуска

17 июня 2025, 16:46 | Обновлено 17 июня 2025, 16:56
168
0
Владимир МАХАНЬКОВ: «Очень важно плодотворно провести летние сборы»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Игроки «Кривбасса» после отпуска собрались на клубной базе и готовы начать подготовку к новому сезону. Голкипер криворожского клуба Владимир Маханьков рассказал, как провел отпуск.

– Владимир, какое настроение после возвращения в Кривой Рог?

– Рабочее настроение. Рад, что наконец собираемся после отпуска. Будем начинать работу. Очень важно плодотворно провести летние сборы, чтобы как следует подготовиться к новому сезону.

– Как проводил свободное от тренировок время?

– Побывали с Твердохлебом в Киеве на переходных матчах «Металлиста 1925» с «Левым Берегом». Такая была у нас программа (улыбается). Куда же без футбола. Посмотрели борьбу за право играть в элите. Немного передохнули после напряженного сезона, и теперь беремся за работу. Ее много.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Владимир Маханьков
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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