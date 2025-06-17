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  4. Отпуск окончен. Игроки Кривбасса прибыли на клубную базу
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 14:21 |
225
0

Отпуск окончен. Игроки Кривбасса прибыли на клубную базу

Криворожский «Кривбасс» начинает подготовку к новому сезону

17 июня 2025, 14:21 |
225
0
Отпуск окончен. Игроки Кривбасса прибыли на клубную базу
ФК Кривбасс

Новый сезон в УПЛ стартует 2 августа. Команды начинают подготовку к началу чемпионата.

Вышел из отпуска и «Кривбасс». Игроки прибыли на клубную базу и после медосмотра начнут тренировочный процесс. Каникулы продолжались почти три недели.

На первом втягивающем учебно-тренировочном сборе «Кривбасс» будет заниматься в одноразовом режиме. Через неделю стартует большой 3-недельный сбор. Его команда проведет в Словении. Команда будет работать в режиме двухразовых тренировок.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» нашел усиление в чемпионате Израиля.

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учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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