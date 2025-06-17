Отпуск окончен. Игроки Кривбасса прибыли на клубную базу
Криворожский «Кривбасс» начинает подготовку к новому сезону
Новый сезон в УПЛ стартует 2 августа. Команды начинают подготовку к началу чемпионата.
Вышел из отпуска и «Кривбасс». Игроки прибыли на клубную базу и после медосмотра начнут тренировочный процесс. Каникулы продолжались почти три недели.
На первом втягивающем учебно-тренировочном сборе «Кривбасс» будет заниматься в одноразовом режиме. Через неделю стартует большой 3-недельный сбор. Его команда проведет в Словении. Команда будет работать в режиме двухразовых тренировок.
Ранее сообщалось, что «Кривбасс» нашел усиление в чемпионате Израиля.
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