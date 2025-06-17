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WTA
17 июня 2025, 16:26 | Обновлено 17 июня 2025, 16:36
327
1

Костюк и Лис в Берлине разгромно проиграли чемпионкам Ролан Гаррос 2025

Марта и Ева в 1/8 финала не сумели навязать борьбу Саре Эррани и Жасмин Паолини

17 июня 2025, 16:26 | Обновлено 17 июня 2025, 16:36
327
1
Костюк и Лис в Берлине разгромно проиграли чемпионкам Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка и ее напарница Ева Лис, которая представляет Германию, но родилась в Киеве, в двух сетах разгромно проиграли итальянскому тандему Сара Эррани / Жасмин Паолини.

WTA 500 Берлин. Пары. Трава, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Ева Лис (Германия) [WC] – Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) [1] – 2:6, 2:6

Это была первая встреча дуэтов. Костюк и Лис впервые сыграли в одной паре.

Эррани и Паолини в начале июня стали чемпионками Ролан Гаррос 2025. Сейчас их винстрик составляет 12 матчей. До старта РГ-2025 они выиграли трофей тысячника в Риме.

Следующими соперницами Сары и Жасмин будут американки Эшлин Крюгер и Джессика Пегула.

Костюк и Лис днем ранее также провели стартовые матчи в одиночном разряде. Марта потерпела поражение от Эммы Наварро, а Ева вылетела от Паулы Бадосы.

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Костюк / Лис – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 17 июня
Марта Костюк Ева Лис Сара Эррани Жасмин Паолини WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sashamar
Очікувано. Принаймні, це був майстер-клас.
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