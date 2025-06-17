Костюк и Лис в Берлине разгромно проиграли чемпионкам Ролан Гаррос 2025

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка и ее напарница Ева Лис, которая представляет Германию, но родилась в Киеве, в двух сетах разгромно проиграли итальянскому тандему Сара Эррани / Жасмин Паолини.

WTA 500 Берлин. Пары. Трава, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) / Ева Лис (Германия) [WC] – Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) [1] – 2:6, 2:6

Это была первая встреча дуэтов. Костюк и Лис впервые сыграли в одной паре.

Эррани и Паолини в начале июня стали чемпионками Ролан Гаррос 2025. Сейчас их винстрик составляет 12 матчей. До старта РГ-2025 они выиграли трофей тысячника в Риме.

Следующими соперницами Сары и Жасмин будут американки Эшлин Крюгер и Джессика Пегула.

Костюк и Лис днем ранее также провели стартовые матчи в одиночном разряде. Марта потерпела поражение от Эммы Наварро, а Ева вылетела от Паулы Бадосы.