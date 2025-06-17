Кирилл Нестеренко – самый молодой дейтсвующий тренер в УПЛ

Украинский специалист Кирилл Нестеренко стал главным тренером «Александрии». У руля команды он заменил Руслана Ротаня.

33-летний коуч стал самым молодым действующим тренером в Украинской Премьер-лиге. Термин соглашения между сторонами не разглашается.

До назначения Нестеренко самым молодым тренером в чемпионате Украины был 38-летний наставник «Карпат» Владислав Лупашко.

По итогам прошлого сезона «Александрия» с 67 очками стала серебряным призером Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» назначила нового главного тренера.