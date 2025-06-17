Кирилл Нестеренко – самый молодой дейтсвующий тренер в УПЛ
Кирилл в 33 года стал тренером «Александрии»
Украинский специалист Кирилл Нестеренко стал главным тренером «Александрии». У руля команды он заменил Руслана Ротаня.
33-летний коуч стал самым молодым действующим тренером в Украинской Премьер-лиге. Термин соглашения между сторонами не разглашается.
До назначения Нестеренко самым молодым тренером в чемпионате Украины был 38-летний наставник «Карпат» Владислав Лупашко.
По итогам прошлого сезона «Александрия» с 67 очками стала серебряным призером Украинской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось о том, что «Александрия» назначила нового главного тренера.
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