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  4. Кирилл Нестеренко – самый молодой дейтсвующий тренер в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 16:30 |
149
0

Кирилл Нестеренко – самый молодой дейтсвующий тренер в УПЛ

Кирилл в 33 года стал тренером «Александрии»

17 июня 2025, 16:30 |
149
0
Кирилл Нестеренко – самый молодой дейтсвующий тренер в УПЛ
Кирилл Нестеренко

Украинский специалист Кирилл Нестеренко стал главным тренером «Александрии». У руля команды он заменил Руслана Ротаня.

33-летний коуч стал самым молодым действующим тренером в Украинской Премьер-лиге. Термин соглашения между сторонами не разглашается.

До назначения Нестеренко самым молодым тренером в чемпионате Украины был 38-летний наставник «Карпат» Владислав Лупашко.

По итогам прошлого сезона «Александрия» с 67 очками стала серебряным призером Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Александрия» назначила нового главного тренера.

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Даниил Кирияка Sport.ua
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