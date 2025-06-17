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Италия
17 июня 2025, 15:54 | Обновлено 17 июня 2025, 15:55
224
0

Игру за сохранение прописки в Серии В могут перенести. Известна причина

У игроков «Салернитаны» массовое отравление

17 июня 2025, 15:54 | Обновлено 17 июня 2025, 15:55
224
0
Игру за сохранение прописки в Серии В могут перенести. Известна причина
instagram.com/ussalernitana1919official

15 июня в итальянском городе Генуя на «Стадио Луиджи Феррарис» состоялся первый поединок между „Сампдорией“ и «Салернитаной».

«Сампдория» одержала победу со счетом 2:0.

На следующий день руководство «Салернитаны» обратилось в оргкомитет Серии B с просьбой перенести матч плейоф из-за массового отравления игроков.

Известно, что к медикам обратился 21 футболист. В клубе сообщили, что большинство игроков не успеют восстановиться до 20 июня.

Пока неизвестно, какое решение примут в Серии B, но, по сообщениям итальянских СМИ, в лиге могут пойти команде навстречу.

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Сампдория чемпионат Италии по футболу Серия B Салернитана переходные матчи отравление
Александр Сильченко Источник: Sky Sports
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