Игру за сохранение прописки в Серии В могут перенести. Известна причина

15 июня в итальянском городе Генуя на «Стадио Луиджи Феррарис» состоялся первый поединок между „Сампдорией“ и «Салернитаной».

«Сампдория» одержала победу со счетом 2:0.

На следующий день руководство «Салернитаны» обратилось в оргкомитет Серии B с просьбой перенести матч плейоф из-за массового отравления игроков.

Известно, что к медикам обратился 21 футболист. В клубе сообщили, что большинство игроков не успеют восстановиться до 20 июня.

Пока неизвестно, какое решение примут в Серии B, но, по сообщениям итальянских СМИ, в лиге могут пойти команде навстречу.