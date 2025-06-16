Знаменитый итальянский клуб успешно начал борьбу за невылет из Серии B

15 июня в итальянском городе Генуя на «Стадио Луиджи Феррарис» состоялся первый поединок между «Сампдорией» и «Салернитаной».

В этом плей-аут решается, какая из команд останется в Серии B. Сампдория доминировала в первом матче и выиграла со счетом 2:0.

Голами отличились Мелле Мейленстен на 39-й минуте и Марко Курто на 86-й минуте. Это дало знаменитому клубу существенное преимущество перед ответным матчем (20 июня).

Победитель противостояния останется в Серии B. Серия плей-аут была объявлена ​​после пересчета таблицы из-за штрафа в 4 очка для «Брешии», которая в итоге вылетела из второго дивизиона итальянского футбола.

Серия B. Плей-аут, 1-й матч, 15 июня 2025

Сампдория – Салернитана – 2:0

Голы: Мейленстен, 39, Курто, 86

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