Знаменитый итальянский клуб успешно начал борьбу за невылет из Серии B
В первом матче Сампдория нанесла поражение Салернитане со счетом 2:0
15 июня в итальянском городе Генуя на «Стадио Луиджи Феррарис» состоялся первый поединок между «Сампдорией» и «Салернитаной».
В этом плей-аут решается, какая из команд останется в Серии B. Сампдория доминировала в первом матче и выиграла со счетом 2:0.
Голами отличились Мелле Мейленстен на 39-й минуте и Марко Курто на 86-й минуте. Это дало знаменитому клубу существенное преимущество перед ответным матчем (20 июня).
Победитель противостояния останется в Серии B. Серия плей-аут была объявлена после пересчета таблицы из-за штрафа в 4 очка для «Брешии», которая в итоге вылетела из второго дивизиона итальянского футбола.
Серия B. Плей-аут, 1-й матч, 15 июня 2025
Сампдория – Салернитана – 2:0
Голы: Мейленстен, 39, Курто, 86
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Відео голів та огляд матчу
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