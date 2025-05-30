Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итальянский клуб отправили в третий дивизион из-за финансовых махинаций
Италия
30 мая 2025, 20:53 |
991
2

Итальянский клуб отправили в третий дивизион из-за финансовых махинаций

«Брешия» осталось без четырех баллов и отправляется в Серию C

30 мая 2025, 20:53 |
991
2
Итальянский клуб отправили в третий дивизион из-за финансовых махинаций
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Брешия

Известный итальянский клуб «Сампдория», который выступает в Серии B, неожиданно получил шанс избежать вылета в третий по силе дивизион.

«Сампдория», «Читтадела» и «Козенца» заняли три последних места в турнирной таблице и должны были покинуть Серию B, но в дело вмешалась «Брешия», которая сохранила прописку в дивизионе.

Оказалось, что этот клуб был замешен в финансовых махинациях – это дело было передано в Федеральный национальный трибунал Италии, который признал вину «Брешии». Клуб, который изначально занял 15-е место, был оштрафован на четыре балла и теперь отправится в Серию C.

«Сампдория» избежала прямого вылета и получила шанс на спасение – сыграет в плей-офф против «Салернитаны». Также повезло и «Фрозиноне» – клуб, который должен был участвовать в плей-офф, благодаря «Брешии» поднялся на 15-ю позицию и теперь точно останется во втором по силе итальянском дивизионе.

По теме:
Рома может остаться без Гасперини. Известный клуб намерен перехватить его
Все решено. Рома готовится объявить о новом тренере
ОФИЦИАЛЬНО. Воспользовались опцией. Наполи пролонгировал контракт защитника
чемпионат Италии по футболу Серия B Серия C Сампдория Читтаделла Фрозиноне Салернитана Брешия Козенца финансы
Николай Титюк Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Футбол | 30 мая 2025, 08:51 4
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»

Экс-игрок сборной Украины отреагировал на отказ Степанова ехать в сборную Украины U-20

Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Футбол | 30 мая 2025, 03:00 0
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену

На место тер Штегена нашли молодого голкипера – Жоана Гарсию

ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 29.05.2025, 21:31
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Футбол | 30.05.2025, 20:39
Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»
Теннис | 30.05.2025, 16:32
ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»
ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saltovka
динама махинирует каждый год.
Когда уже её отправят в мусопровод??
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
30.05.2025, 03:47 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 1
Бокс
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
30.05.2025, 02:50
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
29.05.2025, 07:00 1
Футбол
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 6
Футбол
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
28.05.2025, 19:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем