Итальянский клуб отправили в третий дивизион из-за финансовых махинаций

Известный итальянский клуб «Сампдория», который выступает в Серии B, неожиданно получил шанс избежать вылета в третий по силе дивизион.

«Сампдория», «Читтадела» и «Козенца» заняли три последних места в турнирной таблице и должны были покинуть Серию B, но в дело вмешалась «Брешия», которая сохранила прописку в дивизионе.

Оказалось, что этот клуб был замешен в финансовых махинациях – это дело было передано в Федеральный национальный трибунал Италии, который признал вину «Брешии». Клуб, который изначально занял 15-е место, был оштрафован на четыре балла и теперь отправится в Серию C.

«Сампдория» избежала прямого вылета и получила шанс на спасение – сыграет в плей-офф против «Салернитаны». Также повезло и «Фрозиноне» – клуб, который должен был участвовать в плей-офф, благодаря «Брешии» поднялся на 15-ю позицию и теперь точно останется во втором по силе итальянском дивизионе.