Нападающий сборной Украины был предложен гранду АПЛ. Есть ответ тренера
Владислав Ванат может стать игроком «Арсенала»
Украинский нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат был предложен лондонскому «Арсеналу», сообщает justArsenal.
По информации источника, 23-летний нападающий был предложен «канонирам» в качестве усиления атаки. Микель Артета с осторожностью относится к подписанию Владислава, но двери для него остаются открытыми. Коуч готов рассмотреть сделку позже.
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк рассматривает Ваната как приоритетное усиление линии атаки. «Лидс» сделал предложение в размере 16.8 миллионов фунтов. «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а также клубы Ла Лиги и Серии А следят за ситуацией.
Ранее сообщалось о том, что Милевский посоветовал Ванату не идти в чемпионат Англии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подытожим первую неделю Лиги наций среди мужчин
Орки вновь атаковали Украину
але
треба пропонувати в Реал або в ПаСеЖе.
Стабильного ЦФ у них нет.
если у него клаусула в 20 млн евро, то уйдет в Лидс
Невже важко написати?
З тексту можно зрозуміти, що не вони (англійці) його хочуть, а гравця їм нав*язують.