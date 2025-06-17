Нападающий сборной Украины был предложен гранду АПЛ. Есть ответ тренера

Украинский нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат был предложен лондонскому «Арсеналу», сообщает justArsenal.

По информации источника, 23-летний нападающий был предложен «канонирам» в качестве усиления атаки. Микель Артета с осторожностью относится к подписанию Владислава, но двери для него остаются открытыми. Коуч готов рассмотреть сделку позже.

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк рассматривает Ваната как приоритетное усиление линии атаки. «Лидс» сделал предложение в размере 16.8 миллионов фунтов. «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а также клубы Ла Лиги и Серии А следят за ситуацией.

Ранее сообщалось о том, что Милевский посоветовал Ванату не идти в чемпионат Англии.