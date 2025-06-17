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Англия
17 июня 2025, 15:39 | Обновлено 17 июня 2025, 16:08
2179
9

Нападающий сборной Украины был предложен гранду АПЛ. Есть ответ тренера

Владислав Ванат может стать игроком «Арсенала»

17 июня 2025, 15:39 | Обновлено 17 июня 2025, 16:08
2179
9
Нападающий сборной Украины был предложен гранду АПЛ. Есть ответ тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат был предложен лондонскому «Арсеналу», сообщает justArsenal.

По информации источника, 23-летний нападающий был предложен «канонирам» в качестве усиления атаки. Микель Артета с осторожностью относится к подписанию Владислава, но двери для него остаются открытыми. Коуч готов рассмотреть сделку позже.

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк рассматривает Ваната как приоритетное усиление линии атаки. «Лидс» сделал предложение в размере 16.8 миллионов фунтов. «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а также клубы Ла Лиги и Серии А следят за ситуацией.

Ранее сообщалось о том, что Милевский посоветовал Ванату не идти в чемпионат Англии.

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Владислав Ванат Арсенал Лондон Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Микель Артета Тоттенхэм Томас Франк Манчестер Юнайтед Лидс Эвертон трансферы Ла Лиги трансферы Серии A сборная Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник
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Комментарии 9
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Burevestnik
навряд шо Арсенал його скоро візьме,
але
треба пропонувати в Реал або в ПаСеЖе.
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+1
Перець
Після Зінченка навряд 
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0
SHN
Сумма мелкая. Могут и рискнуть.
Стабильного ЦФ у них нет.
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0
Gargantua81
16.6 млн фунтов это и есть почти 20млн евро.
если у него клаусула в 20 млн евро, то уйдет в Лидс
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0
inspekcha85
Хождение по Европам бравого форвада Ваната продолжаются
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0
Xvalenok03
А хто його запропонував?
Невже важко написати?
З тексту можно зрозуміти, що не вони (англійці) його хочуть, а гравця їм нав*язують.
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0
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