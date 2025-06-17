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  4. Лучше в Испанию? Милевский посоветовал Ванату не идти в чемпионат Англии
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 07:37 |
217
0

Лучше в Испанию? Милевский посоветовал Ванату не идти в чемпионат Англии

Бывший футболист «Динамо» считает лучшим вариантом переход в клубы Ла Лиги

17 июня 2025, 07:37 |
217
0
Лучше в Испанию? Милевский посоветовал Ванату не идти в чемпионат Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал игру форварда «бело-синих» Владислава Ваната, а также посоветовал ему не идти в клубы Английской Премьер-лиги:

– Ванатом, по информации СМИ, интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Веришь, что он сможет играть в АПЛ?

– Я верю во все. Ванату я желаю только удачи, он заслуживает только теплых слов. Слава Богу, что он не забил больше меня, а то пришлось бы ехать на базу «Динамо» и дарить ему какой-нибудь подарок, как я и обещал.

АПЛ – это хорошо, но я никогда не любил чемпионат Англии. Я бы хотел увидеть Ваната в клубах Примеры – «Валенсии», «Вильярреале» или «Жироне». Было бы любопытно посмотреть на него там. Однако решать не мне, а Владу, его агенту и Игорю Михайловичу Суркису, – заявил Милевский.

В сезоне-2024/25 Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 21 гол и отдал девять результативных передач. 23-летний футболист стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.

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Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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