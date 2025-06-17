«Увидел этот ужас». Нещерет прокомментировал ночной обстрел Киева

Голкипер молодежной сборной Украины и киевского «Динамо» Руслан Нещерет отреагировал на обстрелы армией рф Киева в ночь на 17 июня:

– Когда проснулся, увидел этот ужас. Я считаю, что в 21-м веке такое не должно происходить.

– Как вообще с такими новостями можно дальше фокусироваться на таких вещах, как Евро? Для вас, игроков, это трудно ментально?

– Да, трудно, но мы должны переключаться от этого всего. Футбол - это то, на что мы можем переключиться, на 90 минут отключиться от всех этих новостей, давать наслаждаться нашим болельщикам, нашим военным, потому что они присылают очень много сообщений, подбадривают нас, когда мы проигрываем, поздравляют нас с победой. Можно сказать, что мы ради них и играем. Я считаю, что мы должны выйти с максимальным боевым духом на поле и сделать все, чтобы удовлетворить наших болельщиков и наших военных.

Ранее сообщалось о том, что Ярмолюк дал комментарий перед игрой с Нидерландами.