Колос попытается подписать основного форварда Руха
Юрий Климчук входит в планы Руслана Костышина
28-летний форвард львовского «Руха» Юрий Климчук может перейти в ковалевский «Колос».
Об этом сообщил главный тренер команды Руслан Костышин в интервью Центру Футбольных Новостей.
«Мы интересуемся Климчуком. Пока идут переговоры. Конкретику узнаем от руководства и официальных источников».
Также Костышин сообщил, что в команде появится много новичков. Сейчас клуб планирует усилить каждую позицию.
Команда собирается 20 июня на медобследование. На это уйдет 3 дня. Первая тренировка - 24 июня. Сборы будут в Ковалевке. У нас там есть все условия. Тем более недавно открылось новое тренировочное поле, а еще рядом центральный стадион. Нет смысла куда-то ехать», – сообщил тренер.
Известно, что «Колос» запланировал 7 спаррингов перед началом сезона. Соперниками будут сумская «Виктория», ровенский «Верес», ЛНЗ Черкассы, «Эпицентр» Каменец-Подольский и «Полтава».
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