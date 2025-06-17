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Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 15:25 | Обновлено 17 июня 2025, 16:35
645
1

Колос попытается подписать основного форварда Руха

Юрий Климчук входит в планы Руслана Костышина

17 июня 2025, 15:25 | Обновлено 17 июня 2025, 16:35
645
1
Колос попытается подписать основного форварда Руха
УПЛ

28-летний форвард львовского «Руха» Юрий Климчук может перейти в ковалевский «Колос».

Об этом сообщил главный тренер команды Руслан Костышин в интервью Центру Футбольных Новостей.

«Мы интересуемся Климчуком. Пока идут переговоры. Конкретику узнаем от руководства и официальных источников».

Также Костышин сообщил, что в команде появится много новичков. Сейчас клуб планирует усилить каждую позицию.

Команда собирается 20 июня на медобследование. На это уйдет 3 дня. Первая тренировка - 24 июня. Сборы будут в Ковалевке. У нас там есть все условия. Тем более недавно открылось новое тренировочное поле, а еще рядом центральный стадион. Нет смысла куда-то ехать», – сообщил тренер.

Известно, что «Колос» запланировал 7 спаррингов перед началом сезона. Соперниками будут сумская «Виктория», ровенский «Верес», ЛНЗ Черкассы, «Эпицентр» Каменец-Подольский и «Полтава».

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Юрий Климчук Колос Ковалевка Рух Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Костышин
Александр Сильченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 1
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Mark4854590
Думаю Климчуку варто йти в Колос. Бо Рух розбирають, і команді може загрожувати боротьба за виживання 
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