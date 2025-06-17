Колос попытается подписать основного форварда Руха

28-летний форвард львовского «Руха» Юрий Климчук может перейти в ковалевский «Колос».

Об этом сообщил главный тренер команды Руслан Костышин в интервью Центру Футбольных Новостей.

«Мы интересуемся Климчуком. Пока идут переговоры. Конкретику узнаем от руководства и официальных источников».

Также Костышин сообщил, что в команде появится много новичков. Сейчас клуб планирует усилить каждую позицию.

Команда собирается 20 июня на медобследование. На это уйдет 3 дня. Первая тренировка - 24 июня. Сборы будут в Ковалевке. У нас там есть все условия. Тем более недавно открылось новое тренировочное поле, а еще рядом центральный стадион. Нет смысла куда-то ехать», – сообщил тренер.

Известно, что «Колос» запланировал 7 спаррингов перед началом сезона. Соперниками будут сумская «Виктория», ровенский «Верес», ЛНЗ Черкассы, «Эпицентр» Каменец-Подольский и «Полтава».