Деян ПОПАРА: «В Украине мощный чемпионат»

Деян Попара присоединился к «Заре» в январе 2025 года. Полузащитник из Боснии и Герцеговины рассказал об адаптации в команде и рассказал чего не хватило «Заре» для того, чтобы занять в турнирной таблице более высокое место.

– Конечно, мы должны были сыграть лучше. У нас все есть для того, чтобы бороться за самые высокие места. Где-то не хватало стабильности, где-то фарта. Мы не досчитались очков, это факт. Будем делать так, чтобы следующий сезон был лучше для нас.

– Как прошла твоя адаптация к коллективу, к нашей стране?

– Мне не понадобилось много времени, чтобы адаптироваться, все меня прекрасно приняли и я был приятно удивлен этим фактом. Что касается Украины – это очень красивая и большая страна, которая мне очень нравится. Я с удовольствием живу в Киеве.

– У нас который год война. Возможно ли вообще привыкнуть к частым воздушным тревогам?

– Сначала было, если можно так сказать, непривычно. Но, к сожалению, даже к этому привыкаешь и теперь для меня это не является большой проблемой.

– Ты можешь играть на поле, как опорный полузащитник, так и чуть выше. Где тебе удобнее?

– Я чувствую себя лучше на позиции опорного полузащитника, потому что я играл на этой позиции с самого начала, но, конечно, я также могу помочь на позиции, которая ближе к воротам соперника. Позиция не является проблемой для меня. Главное – помогать команде.

– Какие задачи ставил перед собой на этот сезон?

– Повторюсь – помочь команде быть как можно выше в таблице и адаптироваться к УПЛ.

– По твоему мнению, чего не хватило для того, чтобы быть выше в таблице?

– Возможно, нам где-то не хватило стабильности. Я думаю, что у нас есть игроки, которые могут помочь нам быть выше. К сожалению, в этом году нам не удалось получить место в таблице, которое бы позволило представлять нашу команду в европейских соревнованиях. Надеюсь, что мы сможем достичь этого успеха в следующем сезоне. Думаю, нам где-то не повезло. Мы должны были выигрывать некоторые игры, в которых были фаворитами, но, к сожалению, получилось не так, как мы себе представляли.

– Уже прошло определенное время, как ты в команде. Что можешь сказать об УПЛ? С каким бы чемпионатом ты бы сравнил наш?

– В Украине мощный чемпионат. Особенно учитывая тот факт, что сейчас в стране война. Я доволен качеством лиги, надеюсь, что в ближайший период будет еще лучше. Относительно сравнения с другими лигами, то я играл только в Боснии, поэтому мне это трудно сделать. Каждая лига особенная по-своему. «Шахтер» и «Динамо» на немного более высоком уровне. «Александрия» провела очень хороший сезон. Все остальные клубы – более-менее похожи между собой. Каждый может обыграть каждого. Это добавляет непредсказуемости.

– Ты вызывался в сборную Боснии и Герцеговины разных возрастов. Насколько сложно сейчас попасть в национальную команду и что, по твоему мнению, для этого нужно?

– Да, я прошел молодежные сборные Боснии. По моему мнению, на данный момент попасть в национальную сборную нереально, но я надеюсь, что когда-то в будущем мне это удастся.

– Как проходит твой отпуск?

– Обычно я провожу свободные дни с одноклубниками с Балкан, и использую время, чтобы восстановиться после сезона.