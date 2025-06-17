У Гризмана родилась дочь. Для игрока есть одна особенность
Четвертый ребенок Антуана родился не 8 апреля
34-летний французский полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в четвертый раз стал отцом.
В своих соцсетях он поделился приятной новостью.
У Антуана Гризманна и его жены Эрики родилась дочь, которую назвали Шай.
Это первый ребенок в семье, который родился не 8 апреля. Интересно, что дочери Мия и Альба, а также сын Амаро родились именно 8 апреля, а вот Шай на свет появилась 15 июня.
Антуан Гризманн в своей заметке написал следующее:
«15 июня родилась Шай Гризманн-Чоперена – элемент, которого не хватало в нашей головоломке».
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