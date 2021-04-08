Ювелирная работа! Гризманн стал отцом в 3-й раз, все дети родились 8 апреля

30-летний форвард каталонской «Барселоны» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн в третий раз стал отцом.
Утром в четверг, 8 апреля, супруга Гризманна Эрика родила дочь Альбу.
Примечательно, что старшая дочь Антуана Мия родилась 8 апреля 2016 года, средний сын Амаро родился 8 апреля 2019 года. Таким образом, все три ребенка Гризманна родились 8 апреля.
В текущем сезоне Антуан провел за «Барселону» 41 матч во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.
Источник — Mundo Deportivo
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