Ювелирная работа! Гризманн стал отцом в 3-й раз, все дети родились 8 апреля

Французскому нападающему «Барселоны» покорилось невероятное достижение

  • 08.04.2021 16:35
  • 3468 просмотров
  • 10 комментариев
Ювелирная работа! Гризманн стал отцом в 3-й раз, все дети родились 8 апреля
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний форвард каталонской «Барселоны» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн в третий раз стал отцом.

Утром в четверг, 8 апреля, супруга Гризманна Эрика родила дочь Альбу.

Примечательно, что старшая дочь Антуана Мия родилась 8 апреля 2016 года, средний сын Амаро родился 8 апреля 2019 года. Таким образом, все три ребенка Гризманна родились 8 апреля.

В текущем сезоне Антуан провел за «Барселону» 41 матч во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.

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Источник — Mundo Deportivo

(9 голосов)

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Комментарии
    GluzKo
    online
      GluzKo, 08.04.2021 18:00
    -1
    значить 8 липня в нього особливі тренування
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 08.04.2021 17:56
    0
    Алексей Ильин, 08.04.2021 17:04
    Кто понял тот понял, ты слишком молод, чтобы знать этот мем)
    Странная у вас методика определения возраста.
    У меня первый ребенок раньше появился, чем укртелекомовский интернет по скретч-картам, если вы конечно знаете что это!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 08.04.2021 17:41
    0
    Альба в честь партнера решил назвать))
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 08.04.2021 17:22
    0
    Тоха, ты ювелир
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 08.04.2021 17:04
    +5
    Наверное любовью со своей женой, он занимается один раз в год, в один и тот же день.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 08.04.2021 17:04
    0
    Aer Bore, 08.04.2021 16:49
    Какой Саша, он Антон
    Кто понял тот понял, ты слишком молод, чтобы знать этот мем)
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.04.2021 17:02
    +4
    Решил под экономить на днях рождения детей, тройная днюха она сумашедшая, но зато одна вместо трёх.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 08.04.2021 16:49
    -4
    Ёкарный Бабай, 08.04.2021 16:38
    Саша, ты ювелир!
    Какой Саша, он Антон
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.04.2021 16:38
    +6
    Видно, что человек регулярно пользуется календарем в смартфоне.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.04.2021 16:38
    +4
    Саша, ты ювелир!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.04.2021 16:38
    +6
    Видно, что человек регулярно пользуется календарем в смартфоне.
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 08.04.2021 17:04
    +5
    Наверное любовью со своей женой, он занимается один раз в год, в один и тот же день.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 08.04.2021 17:02
    +4
    Решил под экономить на днях рождения детей, тройная днюха она сумашедшая, но зато одна вместо трёх.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.04.2021 16:38
    +4
    Саша, ты ювелир!
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 08.04.2021 17:56
    0
    Алексей Ильин, 08.04.2021 17:04
    Кто понял тот понял, ты слишком молод, чтобы знать этот мем)
    Странная у вас методика определения возраста.
    У меня первый ребенок раньше появился, чем укртелекомовский интернет по скретч-картам, если вы конечно знаете что это!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 08.04.2021 17:41
    0
    Альба в честь партнера решил назвать))
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 08.04.2021 17:22
    0
    Тоха, ты ювелир
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 08.04.2021 17:04
    0
    Aer Bore, 08.04.2021 16:49
    Какой Саша, он Антон
    Кто понял тот понял, ты слишком молод, чтобы знать этот мем)
    Ссылка
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