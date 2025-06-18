Известный легионер хочет играть за Динамо. На него когда-то охотилась Барса

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло вернется в клуб после аренды в израильском «Хапоэле Тель-Авив».

По информации источника, Самба действительно не будет против рассмотреть интересные варианты на трансферном рынке. Кроме того, есть команды, которые сейчас проявляют интерес к игроку, но нет никакой конкретики.

Самба работает и считает себя игроком «Динамо», он все еще хочет проявить себя, однако не исключает уход, если предложение будет интересным.

22-летний футболист находится на контракте со столичным клубом с лета 2021 года и в свое время феерил за юношескую команду киевлян, чем в какой-то момент даже обратил на себя внимание «Барселоны», но дальше интереса дело не зашло. В составе взрослой команды «Динамо» Самба провел лишь 17 матчей, отметившись 1 забитым мячом.