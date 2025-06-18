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  4. Известный легионер хочет играть за Динамо. На него когда-то охотилась Барса
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 04:04 |
250
0

Известный легионер хочет играть за Динамо. На него когда-то охотилась Барса

Самба Диало думает о своем будущем

18 июня 2025, 04:04 |
250
0
Известный легионер хочет играть за Динамо. На него когда-то охотилась Барса
ФК Динамо. Самба Диалло

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло вернется в клуб после аренды в израильском «Хапоэле Тель-Авив».

По информации источника, Самба действительно не будет против рассмотреть интересные варианты на трансферном рынке. Кроме того, есть команды, которые сейчас проявляют интерес к игроку, но нет никакой конкретики.

Самба работает и считает себя игроком «Динамо», он все еще хочет проявить себя, однако не исключает уход, если предложение будет интересным.

22-летний футболист находится на контракте со столичным клубом с лета 2021 года и в свое время феерил за юношескую команду киевлян, чем в какой-то момент даже обратил на себя внимание «Барселоны», но дальше интереса дело не зашло. В составе взрослой команды «Динамо» Самба провел лишь 17 матчей, отметившись 1 забитым мячом.

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Хапоэль Тель-Авив Динамо Киев Самба Диалло Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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