Стало известно, по какой причине Селезнев бросил пить алкоголь

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман высказался об известном в прошлом украинском футболисте Евгении Селезньове.

«В свои игровые годы он мог выпить бутылку красного вина, а на следующее утро пойти тренироваться. Он и не скрывал этого. Но это ничто по сравнению с тем, как футболисты пили в 80-е годы. Ветераны мне рассказывали, что могли выпить по три бутылки дешевого советского шампанского, а утром на тренировке все из них выгонялось и в матчах они носились по полю, показывая выдающиеся результаты. Так что дело не в бутылке вина, а в отношении человека к работе в комплексе. Селезнев никогда не был пьяницей, но выпить мог».

Сейчас он женился на девушке из моего дома, которую я знал еще десятилетней девочкой. Насколько мне известно, одним из условий его нынешней жены было то, чтобы Женя завязал с алкоголем, и он это сделал. Да, курит айкос на нервах, один стик за другим, но вообще не пьет», – рассказал Фридман.

Ранее Фридман прокомментировал иск донецкого «Шахтера» в Хозяйственный суд Днепропетровской области.