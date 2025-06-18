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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 05:38 |
642
0

Стало известно, по какой причине Селезнев бросил пить алкоголь

Вячеслав Фридман – об известном экс-нападающем

18 июня 2025, 05:38 |
642
0
Стало известно, по какой причине Селезнев бросил пить алкоголь
УАФ. Евгений Селезнев

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман высказался об известном в прошлом украинском футболисте Евгении Селезньове.

«В свои игровые годы он мог выпить бутылку красного вина, а на следующее утро пойти тренироваться. Он и не скрывал этого. Но это ничто по сравнению с тем, как футболисты пили в 80-е годы. Ветераны мне рассказывали, что могли выпить по три бутылки дешевого советского шампанского, а утром на тренировке все из них выгонялось и в матчах они носились по полю, показывая выдающиеся результаты. Так что дело не в бутылке вина, а в отношении человека к работе в комплексе. Селезнев никогда не был пьяницей, но выпить мог».

Сейчас он женился на девушке из моего дома, которую я знал еще десятилетней девочкой. Насколько мне известно, одним из условий его нынешней жены было то, чтобы Женя завязал с алкоголем, и он это сделал. Да, курит айкос на нервах, один стик за другим, но вообще не пьет», – рассказал Фридман.

Ранее Фридман прокомментировал иск донецкого «Шахтера» в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

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Евгений Селезнев Вячеслав Фридман
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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