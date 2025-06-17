Буковина: двух подписали, еще пятеро – на подходе

Как стало известно Sport.ua футболисты перволиговой «Буковины» планируют начать подготовку к новому сезону 18 июня.

По имеющейся информации ряды «Буковины», перед которой вновь поставлена задача повыситься в классе, пополнили вратарь Никита Федотов из ФК «ЮКСА» и защитник Тарас Сакив из «Карпат». Ожидается, что на просмотр приедет еще пять потенциальных новобранцев. Запланировано проведение 7 контрольных матчей.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» проявляет серьезный интерес к нападающему «Агробизнеса» Максиму Войтиховскому.