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Украина. Первая лига
17 июня 2025, 14:15 | Обновлено 17 июня 2025, 14:17
552
0

Буковина: двух подписали, еще пятеро – на подходе

18 июня буковинцы начнут подготовку к сезону

17 июня 2025, 14:15 | Обновлено 17 июня 2025, 14:17
552
0
Буковина: двух подписали, еще пятеро – на подходе
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua футболисты перволиговой «Буковины» планируют начать подготовку к новому сезону 18 июня.

По имеющейся информации ряды «Буковины», перед которой вновь поставлена задача повыситься в классе, пополнили вратарь Никита Федотов из ФК «ЮКСА» и защитник Тарас Сакив из «Карпат». Ожидается, что на просмотр приедет еще пять потенциальных новобранцев. Запланировано проведение 7 контрольных матчей.

Ранее мы сообщали, что «Буковина» проявляет серьезный интерес к нападающему «Агробизнеса» Максиму Войтиховскому.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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