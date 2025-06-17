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Англия
17 июня 2025, 12:59 | Обновлено 17 июня 2025, 13:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал центрального защитника сборной Италии

Диего Коппола покинул «Верону» ради АПЛ

17 июня 2025, 12:59 | Обновлено 17 июня 2025, 13:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон подписал центрального защитника сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Коппола

Представитель Английской Премьер-лиги, «Брайтон», официально оформил переход 21-летнего центрального защитника «Вероны» Диего Копполы.

Пресс-служба «чаек» заявила, что футболист заключил контракт на пять лет. Информация относительно трансфера – отсутствует.

«Диего – это захватывающее усиление для клуба. Хотя он еще молод, но имеет рост, силу и подвижность, поэтому придаст нам настоящей физической мощи.

Он продемонстрировал впечатляющий прогресс в Серии А и заслуженно получил вызов в национальную сборную Италии. Мы с нетерпением ждем, чтобы помочь ему развиваться еще больше», – сказал тренер «Брайтона» Фабиан Гюрцелер.

Диего в своем активе имеет 85 поединков за «Верону», в которых защитника оформил четыре гола.

Интересно, что в начале июня Коппола дебютировал за сборную Италии, сыграв два матча в квалификации к чемпионату мира.

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Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Верона чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: ФК Брайтон
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