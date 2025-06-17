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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 15:14 | Обновлено 17 июня 2025, 15:44
287
0

«Есть куда расти». Пресс-конференция Серхио Рамоса перед игрой с Интером

Испанский защитник дал несколько комментариев перед матчем КЧМ

17 июня 2025, 15:14 | Обновлено 17 июня 2025, 15:44
287
0
«Есть куда расти». Пресс-конференция Серхио Рамоса перед игрой с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос дал пресс-конференцию перед матчем 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с миланским «Интером»:

«Они (прим. – Интер) могут знать четыре или пять имен из нашей команды, но в этом есть свои плюсы и минусы. Для нас это мотивация, а для соперника, возможно, незнание может привести к сюрпризам».

«Мы приезжаем, чтобы играть с любой командой и выкладываться по полной. В футболе все решает талант и мелкие детали. Менталитет – играть с любыми соперниками».

«Мексиканскому футболу есть куда расти, но недостатка в талантах нет. Менталитет, привычки, забота - мало-помалу мы должны сделать эти аспекты более профессиональными».

Ранее сообщалось о том, что Киву дал пресс-конференцию перед игрой с «Монтерреем».

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Интер Милан пресс-конференция Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу Серхио Рамос
Даниил Кирияка Источник
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