«Есть куда расти». Пресс-конференция Серхио Рамоса перед игрой с Интером

Испанский защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос дал пресс-конференцию перед матчем 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с миланским «Интером»:

«Они (прим. – Интер) могут знать четыре или пять имен из нашей команды, но в этом есть свои плюсы и минусы. Для нас это мотивация, а для соперника, возможно, незнание может привести к сюрпризам».

«Мы приезжаем, чтобы играть с любой командой и выкладываться по полной. В футболе все решает талант и мелкие детали. Менталитет – играть с любыми соперниками».

«Мексиканскому футболу есть куда расти, но недостатка в талантах нет. Менталитет, привычки, забота - мало-помалу мы должны сделать эти аспекты более профессиональными».

Ранее сообщалось о том, что Киву дал пресс-конференцию перед игрой с «Монтерреем».