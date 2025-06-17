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  4. «Здесь больше веселья». Пресс-конференция Киву перед игрой с Монтерреем
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 12:58 |
95
0

«Здесь больше веселья». Пресс-конференция Киву перед игрой с Монтерреем

Румынский наставник «Интера» дал несколько комментариев перед игрой КЧМ

17 июня 2025, 12:58 |
95
0
«Здесь больше веселья». Пресс-конференция Киву перед игрой с Монтерреем
Getty Images/Global Images Ukraine

Румынский тренер миланского «Интера» Кристиан Киву дал пресс-конференцию перед матчем 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем»:

Каково общее состояние команды и готовы ли к игре два новых подписания?

«Команда работает хорошо, сейчас у нас почти полный состав: есть еще некоторые проблемы, физические проблемы, но ничего серьезного. Новоприбывшие: они тоже хорошо поработали, Луис Энрике немного отстает в подготовке, у него было несколько дополнительных дней отдыха, а Сучич присоединился к команде после международной поездки, вы увидите их в действии».

Что касается схемы, подтвердите ли вы 3-5-2? Какие у вас есть идеи?

«В Италии мы очень привязаны к схемам, но главное – это принципы того, как мы играем в футбол. «Интер» в последние годы опирался на эту схему, с определенным способом распределения игроков на поле, что приводило к отличным результатам. Нам нужно много мобильности, симметрии, мы должны запутать соперника, создавая проблемы для его обороны. Принципы всегда лежали в основе этой команды, мы постараемся добавить что-то еще, это будет нелегко, так как для этого нужно время».

Пять дней работы: каких угроз вы ожидаете?

«Мы должны оставить прошлое в прошлом, это конец сезона 2024/25, это соревнование, которое мы хотим уважать, мы должны быть лучшей версией себя. Мы не ищем алиби или оправданий по поводу психического и физического состояния. Мы готовы, мы старались выложиться по полной: мы пытались создать определенную степень спокойствия на обоих фронтах, чтобы начать как можно лучше».

Что касается состояния Турама и Лаутаро?

«Они оба в хорошей форме, последние 10 дней они провели со своей национальной командой, поэтому мы дали им отдохнуть несколько дней. Лаутаро сразу же приступил к тренировкам с нами, а Маркус получил несколько дополнительных дней отдыха, так как он получил игровое время в матче с Францией. Мы увидим их в действии во время турнира».

Кого из игроков «Монтеррея» вы знаете лучше всего?

«Я знаю тренера Торрента, я играл против Серхио Рамоса, я знаю Каналеса, Окампоса. В Европе у них была отличная карьера, у них есть своя индивидуальность. У команды есть амбиции».

Видите ли вы различия между европейским и южноамериканским футболом?

«Европейский футбол более организованный, здесь больше веселья. Найти правильное сочетание между ними было бы идеально. Разница не такая уж и большая. В последнее время южноамериканские команды, особенно мексиканские, пытаются привлечь и европейских игроков».

Каковы секреты, чтобы пройти далеко в этом соревновании?

«Мы должны думать об одной игре за раз. Мы должны быть скромными, потому что в таком большом соревновании мы должны беспокоиться о прохождении группового этапа. Здесь нет подарков, тем более что менее фаворитные на победу команды приезжают с дополнительной мотивацией. Я думаю, есть только один способ победить – быть лучше соперника».

Собираетесь ли вы сказать что-то конкретное игрокам?

«Команды должны продемонстрировать амбиции и гордость, чтобы выйти на поле и сделать то, что они делали в последние годы. У нас не будет недостатка в мотивации, мы подойдем к нему как к важному соревнованию, готовые сделать все возможное».

Ранее сообщалось о том, что финалист ЛЧ может пропустить КЧМ.

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Кристиан Киву Интер Милан Монтеррей клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Интер Милан
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