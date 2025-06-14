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Италия
14 июня 2025, 13:59 | Обновлено 14 июня 2025, 15:20
1113
2

Финалист ЛЧ может пропустить КЧМ. Все из-за конфликта Израиля и Ирана

Мехди Тареми «застрял» в Иране

14 июня 2025, 13:59 | Обновлено 14 июня 2025, 15:20
1113
2
Финалист ЛЧ может пропустить КЧМ. Все из-за конфликта Израиля и Ирана
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тареми

15 июня – 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах Америки состоится клубный чемпионат мира.

Турнир может пропустить иранский нападающий миланского «Интера» Мехди Тареми. Дело в том, что, по информации издания Sky Sport Italia, форвард не может вылететь из Тегерана, столицы Ирана, потому что из-за авиаудара Израиля в стране закрыли воздушное пространство для гражданских.

На КЧС «Интер», который в этом году дошел до финала Лиги чемпионов, сыграет в одной группе с «Ривер Плейтом», «Уравой» и «Монтерреем».

В сезоне 2024/25 Мехди Тареми провел 43 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

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Мехди Тареми Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу Иран Израиль
Дмитрий Вус Источник: Sky Sport Italia
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Евгений Иванович
А в чому проблема на потягаєу поїхать в сусідню країну?
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Victor673256ua
Такий тренер як Ківу непевно знайде вихід
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