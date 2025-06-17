Желание нового тренера. Реал нашел футболиста, который заменит Крооса

Мадридский «Реал» определился с футболистом, который будет подавать угловые в новом сезоне 2025/26.

В течении длительного времени за стандартные положения в королевском клубе отвечал немецкий полузащитник Тони Кроос, однако он завершил профессиональную карьеру в июле прошлого года.

После этого обязанности Крооса были разделены между некоторыми игроками – чаще всего стандартные положения исполняли Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Родриго.

По информации испанской прессы, новый наставник «сливочных» Хаби Алонсо хочет, чтобы за угловые отвечал один футболист – бывший защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

26-летний футболист перебрался в Мадрид после завершения сезона 2024/25 Английской Премьер-лиги – «сливочным» пришлось отдать десять млн евро, чтобы Трент успел сыграть на Клубном чемпионате мира.

18 июня состоится матч первого тура группы H КЧМ, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.