Желание нового тренера. Реал нашел футболиста, который заменит Крооса
Хаби Алонсо хочет, чтобы Трент Александер-Арнольд постоянно исполнял угловые удары
Мадридский «Реал» определился с футболистом, который будет подавать угловые в новом сезоне 2025/26.
В течении длительного времени за стандартные положения в королевском клубе отвечал немецкий полузащитник Тони Кроос, однако он завершил профессиональную карьеру в июле прошлого года.
После этого обязанности Крооса были разделены между некоторыми игроками – чаще всего стандартные положения исполняли Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Родриго.
По информации испанской прессы, новый наставник «сливочных» Хаби Алонсо хочет, чтобы за угловые отвечал один футболист – бывший защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.
26-летний футболист перебрался в Мадрид после завершения сезона 2024/25 Английской Премьер-лиги – «сливочным» пришлось отдать десять млн евро, чтобы Трент успел сыграть на Клубном чемпионате мира.
18 июня состоится матч первого тура группы H КЧМ, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
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